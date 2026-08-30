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דרעי שיגר איגרת

הילולא וזיכרון: מעמד מרגש בבני ברק לזכר ה'בן איש חי' והאברך שנרצח בפיגוע

בבני ברק התכנסו בליל שישי האחרון המונים מתושבי העיר לסעודת הילולא לזכרו של ה'בן איש חי', בשילוב עצרת זיכרון לאברך הקדוש הרב אבישי דוד יחזקאל הי"ד שנרצח בפיגוע הקשה בפרדס כ"ץ • יו"ר ש"ס שיגר איגרת מיוחדת • תיעוד וסיקור (חרדים)

הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)

בליל שישי האחרון נערכה ב הילולת ה'בן איש חי' זיע"א, ביוזמת מוסדות 'חזון יחזקאל - עוד יוסף חי' בראשות הרה"ג עובדיה יוסף יחזקאל. המעמד המרומם שולב השנה עם עצרת זיכרון והתעוררות לזכרו של האברך הרב אבישי דוד יחזקאל הי"ד, שנרצח על קידוש השם בפיגוע הירי הקשה בשכונת פרדס כ"ץ בשנת תשפ"ב.

באירוע השתתפו רבנים חשובים, אישי ציבור וקהל רב. את המעמד פיארו בדברי תורה והתעוררות ראש מוסדות 'פתח הדביר' הגאון רבי ליאור גלזר והגאון רבי מנשה זליכה, אשר עמדו בדבריהם על גודל זכותו ומורשתו הכבירה של ה'בן איש חי' זיע"א וחיזקו את הציבור לקראת ימי הרחמים והסליחות.

במהלך הערב הועלה על נס זכרו הטהור של הרב אבישי דוד יחזקאל הי"ד, תוך דגש על מידותיו הנאצלות, שקידתו בתורה ודמותו המאירה שנגדעה בטרם עת.

באירוע נטל חלק יו"ר המועצה הדתית בבני ברק, יחיאל לוי, לצד יו"ר סיעת ש"ס בבני ברק וסגן ראש העיר, שלמה אלחרר. בדברים שנשא אלחרר הקריא איגרת מיוחדת מאת יו"ר תנועת ש"ס ח"כ , שנבצר ממנו להשתתף במעמד באופן אישי.

האירוע נחתם באווירה מרוממת ומלאת הוד, מתוך תחושת שליחות להמשיך ולהפיץ את תורת ה'בן איש חי' ולהנציח את זכרו של הקדוש הי"ד.

הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)
הילולת ה'בן איש חי' (צילום: דוד קשת)

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