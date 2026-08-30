מעצר | אילוסטרציה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

פרשיה ביטחונית חמורה נחשפה הבוקר (ראשון) במשטרת ישראל: מספר קטינים תושבי אזור חיפה והקריות קיימו קשר רציף עם סוכן זר מטעם המודיעין האיראני, ביצעו עבורו משימות ריגול וריססו גרפיטי פרו-איראני תמורת תשלום כספי.

החקירה המורכבת, שהתנהלה בהובלת ימ"ר מרחב אשר בשיתוף יחידות להב 433 ויחידת ברק וגורמי הביטחון, הסתיימה בגיבוש תשתית ראייתית מוצקה נגד החשודים. על פי הפרטים שנמסרו מדוברות המשטרה, ראשיתה של החקירה במעצר דרמטי של קטין בנמל התעופה בן גוריון עם נחיתתו בארץ, בחשד לריגול ומגע עם סוכן זר. בחקירתו נחשף כי הקשר הראשוני נוצר כאשר החשוד חיפש עבודה ברשת האינטרנט, ושם פנה אליו הסוכן הזר.

קצין חקירות ימ"ר אשר - פקד להט שריקאר על המקרה - צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:49 קצין חקירות ימ"ר אשר - פקד להט שריקאר על המקרה ( צילום: דוברות המשטרה )

שיטת 'השלבים': מתמימות למשימות ביטחוניות

הסוכן האיראני הפעיל את הקטין בשיטה מתוחכמת המכונה 'שיטת השלבים'. בתחילה, הוא דרש ממנו לבצע משימות שנראו תמימות לחלוטין, כגון חלוקת פליירים ברחובות. אולם ככל שהקשר התהדק, הסוכן דרש מהקטין הזדהות מלאה באמצעות צילומים, ובהמשך העביר אותו למשימות בעלות אופי ביטחוני מובהק.

עם הידוק הקשר, גייס החשוד הראשון קטין נוסף לפעילות, ויחד הם ביצעו משימות שונות עבור הסוכן האיראני. בין המשימות שבוצעו: ריסוס כתובות גרפיטי עם תוכן מסית נגד השלטון במקומות שונים, צילום אתרים מרכזיים ואסטרטגיים במרכז הארץ, וניסיונות להרחיב את מעגל ההפעלה של קטינים נוספים. תמורת ביצוע המשימות קיבלו החשודים תשלום כספי של אלפי שקלים בודדים.

כתב אישום צפוי להיות מוגש

היום, עם השלמתה של החקירה על ידי המשטרה, בה הצליחה לגבש תשתית ראייתית נגד החשודים, ולאחר שהוגשה הצהרת תובע, צפויה פרקליטות מחוז חיפה להגיש כתב אישום חמור נגד הקטינים. המקרה מצטרף לשורה של פרשיות ריגול שנחשפו בחודשים האחרונים, בהן ניסו גורמי מודיעין איראניים לגייס אזרחים ישראלים לביצוע משימות ביטחוניות.

במשטרת ישראל הדגישו כי "משטרת ישראל וגורמי הביטחון יפעלו בכל הנחישות בכל הכלים העומדים לרשותם, גלויים וסמויים, נגד כל ניסיון של מדינות אויב וגורמים עוינים לגייס אזרחים ישראלים, ובפרט קטינים, תוך ניצולם לפגיעה בביטחון המדינה". המשטרה קראה לציבור ההורים לגלות ערנות מרבית לפעילות ילדיהם ברשתות החברתיות ולדווח מיד על כל פנייה חריגה או חשודה.

דפוס פעולה מוכר של המודיעין האיראני

הפרשייה הנוכחית מצטרפת לשורה של מקרים דומים שנחשפו בחודשים האחרונים. רק לפני מספר חודשים נעצר תושב חיפה שביצע משימות ביטחוניות עבור איראן, וכן נחשפו מקרים נוספים של אזרחים ישראלים שגויסו על ידי סוכנים איראניים דרך רשתות חברתיות.

גורמי ביטחון מזהירים כי המודיעין האיראני מגביר את ניסיונותיו לגייס אזרחים ישראלים, תוך ניצול מצוקות כלכליות וחיפושי עבודה ברשת. הסוכנים הזרים משתמשים בשיטות מתוחכמות של גיוס הדרגתי, המתחילות במשימות תמימות ומסתיימות במשימות ביטחוניות חמורות, תוך תשלום כספי המועבר בדרכים שונות, לרבות מטבעות דיגיטליים.