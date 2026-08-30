רגע האימה בהימלאיה: ההר קרס והציף כמעט מדינה שלמה

בתל אביב דווח הלילה על ניסיון למקרה אובדנות • השוטרים הבינו לאחר השיחה, כי רק שיחה עם הזמר תציל אותו - והוא הוקפץ מהמיטה וניהל עמו שיחה גורלית (חדשות בארץ)

יאיר טוקר