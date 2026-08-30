מבזקים נוספים
דרמה לילית: המשטרה העירה את אחד הזמרים הישראלים המוכרים ביותר - להציל חיים
בתל אביב דווח הלילה על ניסיון למקרה אובדנות • השוטרים הבינו לאחר השיחה, כי רק שיחה עם הזמר תציל אותו - והוא הוקפץ מהמיטה וניהל עמו שיחה גורלית (חדשות בארץ)יאיר טוקר
שני מטוסים כמעט התנגשו באצטדיון ענקי דחוס באוהדים
שני מטוסי נוסעים של חברת איירלינק חלפו בטיסה נמוכה במיוחד מעל אצטדיון דחוס בעשרות אלפי אוהדים (חדשות בעולם)דני שפיץ
בהתערבות שב"כ, מג"ב ויחידות מיוחדות: כך אותרו אקדחים בגבול המזרחי
כוחות משולבים ערכו מארב מבצעי בגבול המזרחי • חשוד חמוש בסכין נורה בניסיון מעצר ונמלט | 7 אקדחים שנועדו להברחה נתפסו במקום (משטרה)קובי רוזן
רגע האימה בהימלאיה: ההר קרס והציף כמעט מדינה שלמה
תיעוד חדש, שאומת על ידי הניו יורק טיימס: מטיילים שמעו רעש פיצוח עוצמתי, ותוך רגעים ההר התרסק | מאחורי התמונות הדרמטיות מסתתר האסון שכבר גבה מאות קורבנות והותיר אלפים נעדרים (חדשות בעולם)דני שפיץ
ברמת בית שמש ד'; רבי אלימלך עורר את חסידי ספינקא לקראת ראש השנה
לרגל ימי הרחמים והרצון, מסר המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שיחת חיזוק בהיכל ביהמ"ד 'חקל יצחק' דחסידי ספינקא ברמה ד' בבית שמש, בראשות האדמו"ר מספינקא בית שמש (חסידים)חיים רוזנבוים
הילולא וזיכרון: מעמד מרגש בבני ברק לזכר ה'בן איש חי' והאברך שנרצח בפיגוע
בבני ברק התכנסו בליל שישי האחרון המונים מתושבי העיר לסעודת הילולא לזכרו של ה'בן איש חי', בשילוב עצרת זיכרון לאברך הקדוש הרב אבישי דוד יחזקאל הי"ד שנרצח בפיגוע הקשה בפרדס כ"ץ • יו"ר ש"ס שיגר איגרת מיוחדת • תיעוד וסיקור (חרדים)חיים רוזנבוים
חברת הכנסת לשעבר משתפת מהמחלה שלה ומודה לציבור | זה שמה לתפילה
העיתונאית וחברת הכנסת לשעבר מתייחסת לגל התגובות שקיבלה מאז חשפה את מצבה • עונה על שאלות נפוצות על גילוי מוקדם ותרופות חדשות | מציינת לסיום הפוסט את שמה לתפילה (חדשות)קובי אטינגר
תאונה בין אוטובוס לרכב בתל אביב — 2 פצועים
תאונת דרכים בין אוטובוס לרכב פרטי אירעה הבוקר (08:50) בדרך מנחם בגין בתל אביב. צוותי מד"א פינו לאיכילוב 2 פצועים: גבר כבן 45 במצב בינוני עם חבלות בגופו, ופצוע נוסף במצב קל.קובי רוזן