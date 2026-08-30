הנמל הימי המרכזי של איראן, נראה כמעט נטוש: מעט מאוד ספינות ומשאיות, מנופים שאינם פועלים ושטחים שבהם כמעט לא נותרו מכולות - והלחץ האמריקני על איראן (חדשות בעולם)

דני שפיץ