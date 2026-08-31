מבזקים נוספים
מעצר דרמטי: ראש מועצה בדרום נעצר בחשד לשוחד ומרמה במיליונים
שוטרי להב 433 עצרו ראש מועצה מכהן בדרום ובני משפחתו • החשד: שוחד, הטיית מכרזים והעסקה פיקטיבית בהיקף של מיליוני שקלים (חוק ומשפט)קובי רוזן
סקר מפתיע: וינטר וסמוטריץ' עוברים את אחוז החסימה | גוש נתניהו מתחזק
לראשונה בסקר: עופר וינטר עובר את אחוז החסימה עם 4 מנדטים • סמוטריץ' ובן גביר נחלשים בריצה נפרדת | המפלגות הערביות מתחזקות ל-13 מנדטים (פוליטי מדיני)דוד הכהן
מטפטוף לאורך החוף ועד לעומס חום קיצוני: התחזית המלאה לימים הקרובים
מגשם קל ועד להכבדה ניכרת בעומסי החום: מזג האוויר ביומיים הקרובים יהיה נוח יחסית, אך כבר ברביעי ישררו תנאי שרב כבדים עד קיצוניים בעיקר בהרים ובפנים הארץ | התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
דונלד טראמפ: "אלמלא הייתי נשיא - ישראל הייתה נעלמת ולא היה מזרח תיכון"
הנשיא האמריקאי הבהיר בראיון לפוקס ניוז כי לא יאפשר לטהראן להשיג יכולת גרעינית • "המצור הכלכלי פוגע בהם קשה מאוד, אף אחד לא חטף מכה כזו" • האשים את המשטר: "הרגו 52,000 מפגינים, נכנסים לבתים ויורים באנשים" (בעולם)יוסי נכטיגל
סערה בצה"ל: מאסר בפועל ל-16 לוחמים שסירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית
חיילי גדוד רותם סירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית בדרך לפעילות מבצעית • 5 לוחמים נשפטו ל-10 ימי מחבוש, 11 נוספים ל-5 ימים | "חרפה ואות קלון לרמטכ"ל ולשר הביטחון" (חרדים)ב. ניסני
צעיר בן 22 נפגע בינוני בהתנגשות בעמוד בכביש 444 סמוך לטייבה
תאונת דרכים אירעה הערב (20:38) בכביש 444 סמוך לטייבה, כאשר רכב התנגש בעמוד. צוותי מד"א פינו לבית החולים מאיר צעיר בן 22 במצב בינוני עם חבלת ראש.קובי רוזן
נתניהו אישר: הציע לוינטר להצטרף לממשלה והוא דחה
ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר כי נפגש עם גדעון וינטר בארבע עיניים והציע לו להצטרף לממשלה. "הצעתי לו 'תבוא אלינו ותתקבל בברכה'. הוא בחר בדרך נפרדת ואנחנו בסכנה", אמר נתניהו. לפי הדיווח, נתניהו הציע לוינטר שני תיקי שריון אך וינטר דחה. בשני הצדדים סירבו להתייחס. בינתיים, פייגלין וסמוטריץ' מאיצים את המו"מ הקואליציוני.כיכר השבת
איראן בדרך לקריסה או להסלמה; ואיך שכחנו את הגרעין?
הלחץ האמריקאי חונק את הכלכלה ואזרחי איראן נאנקים, אך צמרת המשטר מסרבת למצמץ | ד"ר שי הר-צבי מנתח באולפן את הצומת האסטרטגי שבו ניצבים האייתוללות: התרחישים האפשריים למרד אזרחי, הסיבה שהם נאחזים בגרעין כ"תעודת ביטוח" קיומית, וההשלכות הישירות של המשבר על עתידו של חיזבאללה וכמובן על ישראל | צפו (חדשות בעולם)יוסי סרגובסקי