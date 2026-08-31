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"איראן לא תקבל נשק גרעיני"

דונלד טראמפ: "אלמלא הייתי נשיא - ישראל הייתה נעלמת ולא היה מזרח תיכון"

הנשיא האמריקאי הבהיר בראיון לפוקס ניוז כי לא יאפשר לטהראן להשיג יכולת גרעינית • "המצור הכלכלי פוגע בהם קשה מאוד, אף אחד לא חטף מכה כזו" • האשים את המשטר: "הרגו 52,000 מפגינים, נכנסים לבתים ויורים באנשים"  (בעולם)

7תגובות
נתניהו וטראמפ (צילום: מעיין טואף, לע"מ)

בהצהרה נחרצה במיוחד, הבהיר הנשיא דונלד טראמפ הלילה (בין ראשון לשני) כי ארצות הברית לא תאפשר ל להשיג נשק גרעיני בשום מחיר. בראיון לרשת 'פוקס ניוז', מסר הנשיא מסר ברור לטהראן: "איראן היא נותנת החסות המובילה מספר אחת לטרור בעולם כולו. אסור שיהיה לה נשק גרעיני".

התייחס למדיניות הלחץ המקסימלי שהוא מפעיל כנגד המשטר האיראני, והדגיש את עוצמת המכות הכלכליות שהוא מנחית על טהראן. "המצור היה בלתי ייאמן. המכות הפיננסיות שאנחנו מנחיתים עליהם, אנחנו פוגעים בהם קשה מאוד. אף אחד מעולם לא חטף מכה כזו", הבהיר הנשיא.

הנשיא האמריקאי הסביר את הרציונל מאחורי המדיניות שלו כלפי איראן. "אנשים רבים אמרו לי: 'היית חייב לעשות את זה?' ואז אני אומר: 'אתם חושבים שזה בסדר שלאיראן יהיה נשק גרעיני?' נשק גרעיני הוא הרס המוני. קחו את מה שאתם רואים ותכפילו ב-100 וכולם אומרים לא".

טראמפ הבהיר כי הוא אינו מחפש הישגים דיפלומטיים פורמליים, אלא תוצאות ממשיות. "ובנקודה הנכונה, או שאנחנו ננצח או שהם יעשו משהו. אבל לא אכפת לי לנצח, פשוט לנצח. אני לא צריך חתימה על פיסת נייר", הדגיש.

האשמות קשות נגד המשטר

הנשיא האמריקאי הטיח האשמות חמורות במשטר האיראני בנוגע לדיכוי אזרחיו. "הם הרגו 52,000 מפגינים נכון ללפני שלושה חודשים. ולמרבה הצער, הם הוסיפו מספרים משמעותיים מאוד לרשימה הזו", מסר טראמפ. "אפילו אנשים שלא מפגינים, הם נכנסים לבתים שלהם, לוקחים אותם ויורים בהם".

טראמפ הדגיש את החשיבות האסטרטגית של מניעת יכולת גרעינית איראנית עבור ישראל והמזרח התיכון כולו. "אלה אנשים אלימים מאוד ורעים. ואם היה להם נשק גרעיני, ישראל הייתה נעלמת. אלמלא הייתי נשיא, ישראל הייתה נעלמת. לא הייתה ישראל כנראה ולא היה מזרח תיכון", הצהיר.
בנימין נתניהואיראןדונלד טראמפ

7 תגובות

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7
אל תתגאה ! בורא עולם שומר עלינו ! אמרת ש"העזרה בדרך" ויש 52000 הרוגים......
יואל
6
הבל הבל עם ישראל היה ויהיה לנצח נצחים בוראה עולם מנהל את העולם טראפ חייל קטן במערכה
מאיר טולדאנו
5
בורא עולם שמר עלינו גם שהיינו בני חסות, טראמפ הוא שליח שלא נהיה תחת חסות ישמעאלים
חיים

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