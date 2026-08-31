בהצהרה נחרצה במיוחד, הבהיר הנשיא דונלד טראמפ הלילה (בין ראשון לשני) כי ארצות הברית לא תאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני בשום מחיר. בראיון לרשת 'פוקס ניוז', מסר הנשיא מסר ברור לטהראן: "איראן היא נותנת החסות המובילה מספר אחת לטרור בעולם כולו. אסור שיהיה לה נשק גרעיני".

טראמפ התייחס למדיניות הלחץ המקסימלי שהוא מפעיל כנגד המשטר האיראני, והדגיש את עוצמת המכות הכלכליות שהוא מנחית על טהראן. "המצור היה בלתי ייאמן. המכות הפיננסיות שאנחנו מנחיתים עליהם, אנחנו פוגעים בהם קשה מאוד. אף אחד מעולם לא חטף מכה כזו", הבהיר הנשיא.

הנשיא האמריקאי הסביר את הרציונל מאחורי המדיניות שלו כלפי איראן. "אנשים רבים אמרו לי: 'היית חייב לעשות את זה?' ואז אני אומר: 'אתם חושבים שזה בסדר שלאיראן יהיה נשק גרעיני?' נשק גרעיני הוא הרס המוני. קחו את מה שאתם רואים ותכפילו ב-100 וכולם אומרים לא".

טראמפ הבהיר כי הוא אינו מחפש הישגים דיפלומטיים פורמליים, אלא תוצאות ממשיות. "ובנקודה הנכונה, או שאנחנו ננצח או שהם יעשו משהו. אבל לא אכפת לי לנצח, פשוט לנצח. אני לא צריך חתימה על פיסת נייר", הדגיש.

האשמות קשות נגד המשטר

הנשיא האמריקאי הטיח האשמות חמורות במשטר האיראני בנוגע לדיכוי אזרחיו. "הם הרגו 52,000 מפגינים נכון ללפני שלושה חודשים. ולמרבה הצער, הם הוסיפו מספרים משמעותיים מאוד לרשימה הזו", מסר טראמפ. "אפילו אנשים שלא מפגינים, הם נכנסים לבתים שלהם, לוקחים אותם ויורים בהם".

טראמפ הדגיש את החשיבות האסטרטגית של מניעת יכולת גרעינית איראנית עבור ישראל והמזרח התיכון כולו. "אלה אנשים אלימים מאוד ורעים. ואם היה להם נשק גרעיני, ישראל הייתה נעלמת. אלמלא הייתי נשיא, ישראל הייתה נעלמת. לא הייתה ישראל כנראה ולא היה מזרח תיכון", הצהיר.