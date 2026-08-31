חוף הים בסיני, השבוע ( צילום: חיים גולדברג/FLASH90 )

מזג האוויר היום (שני) בבוקר יהיה מעונן חלקית. בשעות הבוקר עדיין יתכן טפטוף לאורך החוף. תחול עליה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית