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מזג האוויר

מטפטוף לאורך החוף ועד לעומס חום קיצוני: התחזית המלאה לימים הקרובים

מגשם קל ועד להכבדה ניכרת בעומסי החום: מזג האוויר ביומיים הקרובים יהיה נוח יחסית, אך כבר ברביעי ישררו תנאי שרב כבדים עד קיצוניים בעיקר בהרים ובפנים הארץ | התחזית המלאה (בארץ)

חוף הים בסיני, השבוע (צילום: חיים גולדברג/FLASH90)

היום (שני) בבוקר יהיה מעונן חלקית. בשעות הבוקר עדיין יתכן טפטוף לאורך החוף. תחול עליה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית

על פי התחזית, מחר יום שלישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה בעומסי החום.

ביום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, התחממות קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש עוד הכבדה בעומסי החום וישררו שם עומסי חום כבדים עד קיצוניים.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-30

באר שבע: 21-32

חיפה: 23-31

טבריה: 22-34

צפת: 17-27

אילת: 28-36
מזג האווירהתחזית

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