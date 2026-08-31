מזג האוויר היום (שני) בבוקר יהיה מעונן חלקית. בשעות הבוקר עדיין יתכן טפטוף לאורך החוף. תחול עליה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית
על פי התחזית, מחר יום שלישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה בעומסי החום.
ביום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, התחממות קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש עוד הכבדה בעומסי החום וישררו שם עומסי חום כבדים עד קיצוניים.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 24-30
באר שבע: 21-32
חיפה: 23-31
טבריה: 22-34
צפת: 17-27
אילת: 28-36
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