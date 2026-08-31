סוחר איראני הציג את שוויים של 8 גרם זהב בשטרות איראנים - ערמות בלתי נגמרות של שטרות נייר | כעת, גוגל מסמן את שווי הריאות האיראני ב-0.00 | סופו של המטבע האיראני? (בעולם)

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