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מבזקשוד מתוחכם

שוד דרמטי בווינה: שרשרת יהלומים בשווי 4 מיליון דולר נגנבה מהמוזיאון

שני שודדים ניפצו ויטרינה וגנבו שרשרת פלטינה מעוטרת ב-673 יהלומים • השרשרת עוצבה עבור משפחת המלוכה המצרית | מצוד בינלאומי אחר השודדים (בעולם)

החשודים בשוד והשרשרת שנגנבה | צילום: צילום: משטרת וינה, משרד הפנים האוסטרי
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08:21

אימה בגרנד קניון: שיטפון פתאומי הרס גשרים - וסחף מטייל אל מותו | תיעוד

שיטפון עז פקד את פארק הלאומי גרנד קניון באריזונה והרס גשרי הולכי רגל • עשרות מטיילים פונו ממקום והנהלת הפארק הודיעה על הפסקת לינות בבתי המלון | גופת גבר בן 46 חולצה מנהר הקולורדו (בעולם)

כיכר השבת
08:10

ערימות על גבי ערימות: זה מה ששווים 8 גרם זהב בריאל איראני

סוחר איראני הציג את שוויים של 8 גרם זהב בשטרות איראנים - ערמות בלתי נגמרות של שטרות נייר | כעת, גוגל מסמן את שווי הריאות האיראני ב-0.00 | סופו של המטבע האיראני? (בעולם)

כיכר השבת
07:33

מעצר דרמטי: ראש מועצה בדרום נעצר בחשד לשוחד ומרמה במיליונים

שוטרי להב 433 עצרו ראש מועצה מכהן בדרום ובני משפחתו • החשד: שוחד, הטיית מכרזים והעסקה פיקטיבית בהיקף של מיליוני שקלים   (חוק ומשפט)

קובי רוזן
07:19

סקר מפתיע: וינטר וסמוטריץ' עוברים את אחוז החסימה | גוש נתניהו מתחזק

לראשונה בסקר: עופר וינטר עובר את אחוז החסימה עם 4 מנדטים • סמוטריץ' ובן גביר נחלשים בריצה נפרדת | המפלגות הערביות מתחזקות ל-13 מנדטים (פוליטי מדיני)

דוד הכהן
07:11

מטפטוף לאורך החוף ועד לעומס חום קיצוני: התחזית המלאה לימים הקרובים

מגשם קל ועד להכבדה ניכרת בעומסי החום: מזג האוויר ביומיים הקרובים יהיה נוח יחסית, אך כבר ברביעי ישררו תנאי שרב כבדים עד קיצוניים בעיקר בהרים ובפנים הארץ | התחזית המלאה (בארץ)

כיכר השבת
07:07

דונלד טראמפ: "אלמלא הייתי נשיא - ישראל הייתה נעלמת ולא היה מזרח תיכון"

הנשיא האמריקאי הבהיר בראיון לפוקס ניוז כי לא יאפשר לטהראן להשיג יכולת גרעינית • "המצור הכלכלי פוגע בהם קשה מאוד, אף אחד לא חטף מכה כזו" • האשים את המשטר: "הרגו 52,000 מפגינים, נכנסים לבתים ויורים באנשים"  (בעולם)

יוסי נכטיגל
07:03

סערה בצה"ל: מאסר בפועל ל-16 לוחמים שסירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית

חיילי גדוד רותם סירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית בדרך לפעילות מבצעית • 5 לוחמים נשפטו ל-10 ימי מחבוש, 11 נוספים ל-5 ימים | "חרפה ואות קלון לרמטכ"ל ולשר הביטחון" (חרדים)

ב. ניסני
06:59

חילופי אש במזרח התיכון: ארה"ב תקפה משגרים באיראן שהגיבה בירי טילים על בסיסים אמריקאים בירדן

הסלמה במפרץ: ארה"ב תקפה משגרי מוקשים איראניים במצר הורמוז כדי למנוע פגיעה בנתיבי השיט הבין-לאומיים, ונענתה במטח טילים נרחב של משמרות המהפכה לעבר ספינות ובסיסים אמריקאיים | נשיא איראן: "לא נעמוד בחיבוק ידיים" | הנשיא טראמפ פרסם סרטון של האי חארג' באיראן כשהוא מופצץ (עולם)

קובי אטינגר
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