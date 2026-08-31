ישראלית נוספת נעדרת באסון הנורא בנפאל

אשה שוויצרית קיבלה התרעה לטלפון הנייד שלה באזור ציריך, בעקבות מזג אוויר חריג מאוד שפקד את המקום | מה שמתברר זו רמת הדיוק המדהימה של המערכת השוויצרית, שהצילה ככל הנראה את חייה ואת חיי כתבה (בעולם)

כיכר השבת