ישראלית נוספת נעדרת באסון הנורא בנפאל

מבזקים נוספים
סדרת הספרים הפופולארית 'אור שלום' – על המועדים מאת האדמו"ר ממישקולץ
עולם התורה בארץ ובתפוצות, התבשר כי יצא לאור ברוב פאר והדר, סדרת הספרים הפופולארית שכולם חיכו לה "אור שלום" - על המועדים, מאת האדמו"ר ממישקולץ – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה (חרדים)אסף מגידו
תיעוד מחריד: הרגעים האחרונים לפני טביעת הספינה בקפריסין | מספר ההרוגים עולה
תיעודים ממשיכים לזרום מאסון טביעת הספינה בקפריסין, בו נהרגו ונעדרים עשרות רבות של בני אדם | באחד התיעודים נראית הספינה כשהיא שוכבת על צדה, בעוד הנוסעים נאבקים להישאר מעל המים (חדשות)כיכר השבת
גנבו מחיילי צה"ל: רוקחים מכרו עשרות אלפי תרופות בשחור
שני רוקחים ותיקים נעצרו בחשד שגנבו עשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילי צה"ל • המעצרים הגיעו בעקבות חקירה סמויה של משרד הביטחון והמשטרה הצבאית | פרשה חמורה במיוחד (חדשות חרדים)ב. ניסני
המהלך הדרמטי יוצא לדרך: סגלוביץ' מצטרף למנסור עבאס ולרע"מ
חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' סיכם על הצטרפותו למפלגת רע"מ • הצהרה משותפת עם מנסור עבאס צפויה הערב | צעד חסר תקדים עבור איש ביטחון לשעבר (פוליטי מדיני)יוני גבאי
שוחרר בעסקת שליט, חזר לטרור וחדר לישראל: כך נתפס במרמה
מחבל שהורשע ב-12 שנות מאסר על סחר בנשק וירי שוחרר בעסקת שליט • חדר לישראל בזהות ירדנית תמורת 1,200 ש"ח | המשטרה דרשה מעצר, השופטים הסתפקו בחתימה (צבא וביטחון)ב. ניסני
שוויץ: האשה הזו קיבלה התרעה לטלפון והתחבאה - שניות אחר כך זה מה שקרה
אשה שוויצרית קיבלה התרעה לטלפון הנייד שלה באזור ציריך, בעקבות מזג אוויר חריג מאוד שפקד את המקום | מה שמתברר זו רמת הדיוק המדהימה של המערכת השוויצרית, שהצילה ככל הנראה את חייה ואת חיי כתבה (בעולם)כיכר השבת
הרצוג פתח שנה בתלמודי התורה החרדיים והצטרף ללימוד גמרא | צפו
יצחק הרצוג פתח את שנת הלימודים החרדית בביקור מיוחד בתלמודי התורה "תפארת יהודה" ו"עטרת שלמה" בקריית יערים, כחלק מאירועי 50 שנה להקמת היישוב. במהלך הביקור נפגש עם תלמידים, השתתף בלימוד גמרא, ושיתף בסיפורים על סבו | צפו בתיעודים (חרדים)נחמן שטרנהרץ