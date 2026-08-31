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משבר ההגירה

הכל בגללנו: ראש הממשלה הספרדי נבוך מכיבוש סאוטה - והוא מצא את מי להאשים

ראש ממשלת ספרד טוען כי ישראל ורוסיה הפיצו דיסאינפורמציה במשבר ההגירה | האשמות חמורות נגד ירושלים ומוסקבה | התקפה דיפלומטית חסרת תקדים בזמן שהיחסים בין ישראל לספרד מגיעים לשפל חדש (בעולם)

מהגרים בספרד (צילום: ד"ש)

ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ס הטיח האשמות חריפות כלפי ישראל ורוסיה, בטענה כי שתי המדינות הפיצו והעצימו דיסאינפורמציה סביב משבר ההגירה ההמוני שפקד את המובלעת הספרדית סאוטה שבצפון אפריקה.

בדבריו התייחס סאנצ'ס למאמצים מאורגנים להדהד פייק ניוז ברשתות החברתיות במטרה לנצל את המשבר.

בריאיון לרשת Cadena SER אמר סאנצ'ס כי "פייק ניוז התפשטו ברשתות החברתיות הקשורות הן לרוסיה והן לישראל, כמו גם לימין קיצוני בינלאומי שמשתמש תמיד בהגירה, לא רק כדי לתקוף את ספרד אלא גם את אירופה". עם זאת הוא ציין כי "המציאות שאנו מתמודדים איתה לא בהכרח אומרת שזה חייב להגיע מגורם מדינתי".

סאנצ'ס הסביר כי במהלך המשבר הופצו ברשתות החברתיות טענות כזב שסילפו החלטה של בית המשפט העליון. לפי אותן שמועות, כל מהגר שנכנס לסאוטה בשחייה אינו ניתן לגירוש. "זה אינו נכון, אך המידע השגוי הזה שימש והופץ ברשתות החברתיות", הדגיש ראש הממשלה הספרדי.

ראש הממשלה קישר את הדברים למחקר של זרוע הדיפלומטיה של האיחוד האירופי, והבהיר כי הרשתות ניצלו את המשבר כדי לבקר את ממשלתו. הוא קישר זאת למתיחות של ספרד מול מוסקבה בסוגיית אוקראינה ומול ירושלים בסוגיית המלחמה בעזה.

משבר הגירה חמור

ההאשמות מגיעות לאחר שבסוף יולי 2026 חצו עשרות אלפי מהגרים ממרוקו לסאוטה במה שהוגדר כמשבר הגירה חמור. הרשויות בספרד העריכו כי עשרות אלפי בני אדם נכנסו למובלעת תוך 24 שעות בלבד.

כזכור, מאות מהגרים ממרוקו ומאלג'יריה פרצו את גדר הגבול של המובלעת הספרדית סאוטה ונכנסו לשטח האירופי ללא כל פיקוח. האירוע התרחש לאחר עומס כבד שנוצר באזור בימים האחרונים, אשר הוביל לקריסת מערכי האבטחה המקומיים.

מהגרים שוטפים את ספרד
מהגרים שוטפים את ספרד (צילום: רשתות חברתיות)

הגעתם של המהגרים דרך היבשה צטרפה למעל 1,500 בני אדם, בהם מבוגרים וקטינים, שהגיעו לסאוטה בשחייה מחוף מרוקו. הזרימה המסיבית של הלא מורשים הביאה למצב שבו מרכזי הקליטה והמתקנים המיועדים לקטינים מתמודדים עם תפוסה מלאה לחלוטין.

נוכח קריסת התשתיות ואוזלת ידם של כוחות השיטור, דרשה ממשלת סאוטה מהשלטון המרכזי במדריד להכריז על מצב חירום לאומי ולשתף את כוחות הצבא. מנהיג המובלעת, חואן חסוס ויוואס, הבהיר כי "אנחנו עומדים בפני מצב של מקרה חירום הומניטרי וחברתי מוחלט".

רקע של עוינות

ההאשמות של סאנצ'ס כלפי ישראל מגיעות על רקע יחסים מתוחים במיוחד בין מדריד לירושלים. סאנצ'ס הפך ליריב העוין ביותר של ישראל באירופה לאחר שנקט בשורה של צעדים דרסטיים: הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית, הטלת אמברגו נשק על ישראל וכינוי המלחמה בעזה כ"רצח עם".

בנוסף, ממשלתו מנעה מארצות הברית להשתמש בבסיסים צבאיים משותפים על אדמת ספרד לצורך תקיפות נגד איראן.

במקביל לסיבוך הבינלאומי, סאנצ'ס מתמודד עם משבר פוליטי חריף מבית: רעייתו, בגונה גומז, העידה לאחרונה בבית המשפט במדריד בגין חשדות לשחיתות וניצול קשרים. גומז חשודה שהשתמשה במעמדה כרעיית ראש הממשלה כדי לקדם את עסקיה הפרטיים.
ספרדפדרו סנצ'ס
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