ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ס הטיח האשמות חריפות כלפי ישראל ורוסיה, בטענה כי שתי המדינות הפיצו והעצימו דיסאינפורמציה סביב משבר ההגירה ההמוני שפקד את המובלעת הספרדית סאוטה שבצפון אפריקה.

בדבריו התייחס סאנצ'ס למאמצים מאורגנים להדהד פייק ניוז ברשתות החברתיות במטרה לנצל את המשבר.

בריאיון לרשת Cadena SER אמר סאנצ'ס כי "פייק ניוז התפשטו ברשתות החברתיות הקשורות הן לרוסיה והן לישראל, כמו גם לימין קיצוני בינלאומי שמשתמש תמיד בהגירה, לא רק כדי לתקוף את ספרד אלא גם את אירופה". עם זאת הוא ציין כי "המציאות שאנו מתמודדים איתה לא בהכרח אומרת שזה חייב להגיע מגורם מדינתי".

סאנצ'ס הסביר כי במהלך המשבר הופצו ברשתות החברתיות טענות כזב שסילפו החלטה של בית המשפט העליון. לפי אותן שמועות, כל מהגר שנכנס לסאוטה בשחייה אינו ניתן לגירוש. "זה אינו נכון, אך המידע השגוי הזה שימש והופץ ברשתות החברתיות", הדגיש ראש הממשלה הספרדי.

ראש הממשלה קישר את הדברים למחקר של זרוע הדיפלומטיה של האיחוד האירופי, והבהיר כי הרשתות ניצלו את המשבר כדי לבקר את ממשלתו. הוא קישר זאת למתיחות של ספרד מול מוסקבה בסוגיית אוקראינה ומול ירושלים בסוגיית המלחמה בעזה.

משבר הגירה חמור

ההאשמות מגיעות לאחר שבסוף יולי 2026 חצו עשרות אלפי מהגרים ממרוקו לסאוטה במה שהוגדר כמשבר הגירה חמור. הרשויות בספרד העריכו כי עשרות אלפי בני אדם נכנסו למובלעת תוך 24 שעות בלבד.

כזכור, מאות מהגרים ממרוקו ומאלג'יריה פרצו את גדר הגבול של המובלעת הספרדית סאוטה ונכנסו לשטח האירופי ללא כל פיקוח. האירוע התרחש לאחר עומס כבד שנוצר באזור בימים האחרונים, אשר הוביל לקריסת מערכי האבטחה המקומיים.