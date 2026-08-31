בראיון אולפן מיוחד, חושף איתן יוחננוף, הבעלים של רשת הענק, את הבשורה הצרכנית החדשה למשפחה החרדית. מכשרות בד"ץ העדה החרדית, דרך סניפי ענק טכנולוגיים, ועד בית כנסת עם ספר תורה בתוך הסופר. ויש גם הפתעה אדירה לירושלמים.

כיכר השבת