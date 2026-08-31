מבזקים נוספים
לקראת תגובה אמריקנית | טראמפ מאיים: "נכה בהם קשה"
הנשיא האמריקאי הבהיר כי ארצות הברית תגיב בעוצמה לתקיפת כוחותיה בירדן • מערכות ההגנה יירטו את רוב הטילים, טיל אחד עבר במכוון | "האיראנים רוצים להיפגש נואשות, אבל לא יודע אם אפשר לסמוך עליהם" (בעולם)כיכר השבת
הייסורים, החיוך והרבי; המלמד הרב רפאל בנימין שישא ז"ל נפטר בדמי ימיו
טרגדיה קשה והלם בחסידות דושינסקיא, בארצות הברית הסתלק לבית עולמו האברך החשוב הרה"ח ר' רפאל בנימין שישא ז"ל, מחשובי חסידי דושינסקיא, והוא בן 37 בלבד בפטירתו | נזכך בשנים של ייסורים קשים מאז ילדותו, אך לא איבד את החיוך ושמחת החיים | היה מלמד תשב"ר אהוב, דבוק ברבו האדמו"ר מדושינסקיא והרוח החיה בשטיבל בבית שמש | הותיר אחריו אלמנה רצוצה ו-5 יתומים רכים | מסע הלוויה יצא מניו יורק ויגיע מחר לירושלים (דיין האמת)חיים רוזנבוים
מהפכת הענק של יוחננוף במגזר החרדי: "התאמנו את עצמנו עד לפרטים הקטנים ביותר"
בראיון אולפן מיוחד, חושף איתן יוחננוף, הבעלים של רשת הענק, את הבשורה הצרכנית החדשה למשפחה החרדית. מכשרות בד"ץ העדה החרדית, דרך סניפי ענק טכנולוגיים, ועד בית כנסת עם ספר תורה בתוך הסופר. ויש גם הפתעה אדירה לירושלמים.כיכר השבת
משבר מים מתפרץ: נקודות חלוקה יוקמו בשכונות ירושלים | שיבושים באספקה בדרום
עכירות חמורה במי הים הכריחה השבתת מתקני התפלה • רשות המים צמצמה מיד את אספקת המים לחקלאות בדרום |מקורות בכוננות מלאה להחזרת המתקנים לפעילות (בארץ)חזקי שטרן
תיעוד מחריד: הרגעים האחרונים לפני טביעת הספינה בקפריסין | מספר ההרוגים עולה
תיעודים ממשיכים לזרום מאסון טביעת הספינה בקפריסין, בו נהרגו ונעדרים עשרות רבות של בני אדם | באחד התיעודים נראית הספינה כשהיא שוכבת על צדה, בעוד הנוסעים נאבקים להישאר מעל המים (חדשות)כיכר השבת
גנבו מחיילי צה"ל: רוקחים מכרו עשרות אלפי תרופות בשחור
שני רוקחים ותיקים נעצרו בחשד שגנבו עשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילי צה"ל • המעצרים הגיעו בעקבות חקירה סמויה של משרד הביטחון והמשטרה הצבאית | פרשה חמורה במיוחד (חדשות חרדים)ב. ניסני
המהלך הדרמטי יוצא לדרך: סגלוביץ' מצטרף למנסור עבאס ולרע"מ
חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' סיכם על הצטרפותו למפלגת רע"מ • הצהרה משותפת עם מנסור עבאס צפויה הערב | צעד חסר תקדים עבור איש ביטחון לשעבר (פוליטי מדיני)יוני גבאי
שוחרר בעסקת שליט, חזר לטרור וחדר לישראל: כך נתפס במרמה
מחבל שהורשע ב-12 שנות מאסר על סחר בנשק וירי שוחרר בעסקת שליט • חדר לישראל בזהות ירדנית תמורת 1,200 ש"ח | המשטרה דרשה מעצר, השופטים הסתפקו בחתימה (צבא וביטחון)ב. ניסני