גנבו מחיילי צה"ל: רוקחים מכרו עשרות אלפי תרופות בשחור

פרשה חמורה ומקוממת נחשפה היום (שני) במערך הרפואי של צה"ל: שני רוקחים ותיקים נעצרו בחשד שגנבו עשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילי צה"ל וסחרו בהן באופן פרטי בשוק השחור. על פי החשד, השניים – רוקחת אחראית במחנה גלילות ורוקח נוסף המועסקים כספקים חיצוניים על ידי משרד הביטחון – הפכו את אספקת הרפואה הצבאית לעסק כלכלי משגשג עבורם.

המעצרים הדרמטיים הגיעו בעקבות חקירה סמויה ומורכבת שהתנהלה במהלך החודשים האחרונים. את המהלך הובילו משולב ימ"ר ארזים באגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון יחד עם יחידת מרחב דן של המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח), ובליווי צמוד של אגף האכיפה במשרד הבריאות.

גנבו תרופות ומכרו בשוק השחור

ממצאי החקירה המוקדמים חושפים תמונה עגומה: השניים ניצלו את מעמדם וגישתם כדי ליטול במרמה עשרות אלפי תרופות, בהן גם תרופות מרשם רגישות שהיו מיועדות ישירות לחיילי צה"ל הזקוקים להן. התרופות הוצאו מהמערכת ונמכרו באופן שיטתי בשוק השחור, מה שאיפשר לשניים לגרוף לכיסם הפרטי עשרות אלפי שקלים על חשבון המערכת והציבור.

הפרשה מעלה שאלות קשות על האופן שבו גורמים חיצוניים המשתלבים במערך הלוגיסטי הרגיש של צה"ל מנצלים את אמונם. בזמן שאלפי לוחמים עומדים בחזית ונלחמים על ביטחון המדינה, יש מי שבחרו לראות בהם קופת חיסכון פרטית ולפגוע בבריאותם למען רווח כלכלי.

גורמי הביטחון מסרו כי החקירה נמשכת, וכי ייבדקו היבטים נוספים של הפרשה. המעצרים מדגימים את החשיבות של פיקוח הדוק על ספקים חיצוניים במערכות רגישות, במיוחד כאלו הקשורות לבריאות ולביטחון.

פרשיות דומות בעבר

זו לא הפעם הראשונה שנחשפות פרשיות הונאה במערכות ציבוריות. לפני מספר חודשים נחשפה פרשת הונאת ענק בכדורגל הישראלי, בה בכירים בליגת העל ביצעו לכאורה הונאה נגד המדינה בהוצאת קצבאות נכות פיקטיביות לאורך שנים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. גם שם, עורכי דין ורופאים תיאמו לכאורה מועדי ועדות ומסמכים מזויפים כדי לקבוע אחוזי נכות פיקטיביים.

בפרשה נוספת שהתרחשה לפני כשבועיים, נעצרו אב ובנו מרמלה בחשד לשוד אלים בחולון, בו שדדו מאות אלפי שקלים מקורבן ברמזור. גם שם, חקירה סמויה של המשטרה הובילה למעצרים.

הפרשה הנוכחית מצטרפת לשורה של מקרים שבהם גורמים מנצלים את מעמדם ואת אמון הציבור למען רווח אישי, תוך פגיעה קשה במערכות ציבוריות חיוניות.