הנשיא האמריקאי הבהיר כי ארצות הברית תגיב בעוצמה לתקיפת כוחותיה בירדן • מערכות ההגנה יירטו את רוב הטילים, טיל אחד עבר במכוון | "האיראנים רוצים להיפגש נואשות, אבל לא יודע אם אפשר לסמוך עליהם" (בעולם)

כיכר השבת