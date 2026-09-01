קיץ ממשיך להכביד: עלייה בטמפרטורות ועומסי חום כבדים עד רביעי

תגובה חריפה של יו"ר 'הדמוקרטים' יאיר גולן לרמזים של שרה נתניהו כי גולן ידע על מתקפת ה-7 באוקטובר לפני ראש הממשלה; גולן דחה את ההאשמות, הזכיר את אזהרות מערכת הביטחון שנתניהו זלזל בהן, והבטיח כי נתניהו ייתן את הדין על מחדל ההפקרות (פוליטי)

יוני גבאי