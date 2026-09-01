קיץ ממשיך להכביד: עלייה בטמפרטורות ועומסי חום כבדים עד רביעי

מזג האוויר היום (שלישי) לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עליה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה בעומסי החום. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.
על פי התחזית, מחר יום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. צפויה עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש עוד הכבדה בעומסי החום.
ביום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. ירידה קלה בטמפרטורות ,בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 24-30
באר שבע: 21-32
חיפה: 23-31
טבריה: 22-34
צפת: 17-27
אילת: 28-36
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