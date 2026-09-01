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התחזית המלאה

קיץ ממשיך להכביד: עלייה בטמפרטורות ועומסי חום כבדים עד רביעי

גל החום הנוכחי יגיע לשיאו במהלך יום רביעי עם עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר באזורי ההר ובפנים הארץ; ביום חמישי צפויה הקלה קלה בלבד, אך מפות מזג האוויר מראות כי עומסי החום יוסיפו להיות כבדים וגבוהים מהרגיל לעונה | התחזית המלאה (בארץ)

יו"ש, אתמול (צילום: חיים גולדברג/FLASH90)

היום (שלישי) לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עליה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה בעומסי החום. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. צפויה עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש עוד הכבדה בעומסי החום.

ביום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. ירידה קלה בטמפרטורות ,בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-30

באר שבע: 21-32

חיפה: 23-31

טבריה: 22-34

צפת: 17-27

אילת: 28-36
מזג האווירהתחזית

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