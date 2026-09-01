התחזית המלאה קיץ ממשיך להכביד: עלייה בטמפרטורות ועומסי חום כבדים עד רביעי גל החום הנוכחי יגיע לשיאו במהלך יום רביעי עם עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר באזורי ההר ובפנים הארץ; ביום חמישי צפויה הקלה קלה בלבד, אך מפות מזג האוויר מראות כי עומסי החום יוסיפו להיות כבדים וגבוהים מהרגיל לעונה | התחזית המלאה (בארץ)