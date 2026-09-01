נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה (בין שני לשלישי) לדיווחים שלפיהם שר המלחמה פיט הגסת' שוקל להתמודד בבחירות לנשיאות ב-2028. הנשיא נשאל על כך במהלך שיחה עם עיתונאים בבית הלבן, ובחר להשיב בזהירות.

"אני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת, אבל מוקדם מאוד לדבר על זה", מסר טראמפ. "קודם אנחנו צריכים לעבור את בחירות האמצע, ואני חושב שהוא בחור טוב מאוד. אבל אני מוכן להתערב שיש הרבה אנשים ששוקלים להתמודד ושאתם לא יודעים עליהם".

דבריו של הנשיא מגיעים על רקע ספקולציות גוברות בוושינגטון לגבי העתיד הפוליטי של הגסת', שר ההגנה הנוכחי. הגסת', שמכהן בתפקיד מאז תחילת כהונתו השנייה של טראמפ, זכה לשבחים על ניהולו את משרד ההגנה בתקופה מורכבת במיוחד.

בתוך כך, מזכיר צבא ארה"ב דן דריסקול מסר הלילה את התפטרותו מהתפקיד אחרי חודשים של מתיחות עם שר ההגנה הגסת'.