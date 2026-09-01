מבזקים נוספים
קיץ ממשיך להכביד: עלייה בטמפרטורות ועומסי חום כבדים עד רביעי
גל החום הנוכחי יגיע לשיאו במהלך יום רביעי עם עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר באזורי ההר ובפנים הארץ; ביום חמישי צפויה הקלה קלה בלבד, אך מפות מזג האוויר מראות כי עומסי החום יוסיפו להיות כבדים וגבוהים מהרגיל לעונה | התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
הנשיא טראמפ: "נכנסנו לאיראן ואנחנו מכים אותם קשות; אנושיות המנהיגות באיראן מוטלת בספק"
הנשיא האמריקני מבהיר כי התקיפות באיראן יימשכו ומזלזל בשלטון בטהרן: "הם אפילו לא יודעים מי המנהיג שלהם" • סגנו ג'יי.די. ואנס מתאר את הרקע לתקיפות: "סיכלנו כוונה איראנית להניח מוקשים במצר הורמוז כדי לפגוע בחופש השיט" (בעולם)יוסי נכטיגל
גבר בן 20 נפצע בינוני באירוע אלימות בבסמת טבעון
גבר כבן 20 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות בבסמת טבעון. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
גבר בן 29 נפגע בינוני בתאונה בכביש 6 סמוך למחלף בן שמן
בשעה 21:57 התרחשה תאונת דרכים בכביש 6 בסמוך למחלף בן שמן, בה התנגש רכב במעקה בטיחות. צוותי מד"א מעניקים טיפול ומפנים לבית החולים שיבא תל השומר גבר בן 29 במצב בינוני עם חבלה בגב.קובי רוזן
מארה"ב לבני ברק; האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בביקור הוד בבני ברק • תיעוד ענק
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי השוהה בימים אלו בארה"ק, הגיע היום (שני) לביקור הוד בעיר התורה והחסידות בני ברק | האדמו"ר מסר שיחת הכנה לפני בחורי החסידות בהיכל ביהמ"ד נדבורנה, ובהמשך, לאחר שפקד קברי אבותיו הק', הגיע אל היכל ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ, שם נשא מדברות קדשו לפני אלפי החסידים לקראת ראש השנה | בסיום השיחה עברו אלפים להתברך (חסידים)חיים רוזנבוים
שרה נתניהו ברמיזה חמורה נגד יאיר גולן: "היה לבוש ומוכן ביום הטבח"
שרה נתניהו רמזה שיאיר גולן ידע על הטבח ב-7 באוקטובר לפני ראש הממשלה | מפלגת הדמוקרטים הגיבה בגינוי חריף לדבריה (בארץ)משה בשן
ח"כ מיקי לוי מודיע שלא יתמודד בבחירות הבאות
ח"כ מיקי לוי מיש עתיד הודיע כי לא יתמודד ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. "יצאתי ממש עכשיו מביתו של יאיר, לאחר פגישה אישית ומרגשת בינינו. סיכמנו כי לא אהיה ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה" אמר לוי. יאיר לפיד ביקש ממנו לכהן כאב בית הדין של המפלגה, ולוי הסכים.כיכר השבת
אין עתיד: גל עזיבות מטלטל את מפלגתו של יאיר לפיד לקראת הבחירות
גל העזיבות ב'יש עתיד' נמשך לקראת הבחירות: מיקי לוי הודיע שלא ייכלל ברשימה לכנסת הבאה | "אין בי כעס ואין בי מרירות", כתב בין השאר | הרקע למשבר במפלגתו של יאיר לפיד לקראת בחירות 2026 (בעולם)משה בשן