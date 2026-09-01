הנשיא טראמפ נשאל במסיבת עיתונאים בבית הלבן האם חידוש התקיפות באיראן יהיה מערכה מוגבלת או מלחמה מלאה, וכיצד יגיב לתקיפות האיראניות לעבר ירדן. טראמפ השיב: "איראן היא מדינה כושלת... זה לא אומר שלא נכה בה. נראה מה יקרה". ארה"ב לא תקפה הלילה באיראן למרות הצהרות קודמות של טראמפ כי ארה"ב תכה באיראן בעוצמה.

קובי אטינגר