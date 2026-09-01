מבזקים נוספים
טראמפ על איראן: "מדינה כושלת, אבל זה לא אומר שלא נכה בה"
הנשיא טראמפ נשאל במסיבת עיתונאים בבית הלבן האם חידוש התקיפות באיראן יהיה מערכה מוגבלת או מלחמה מלאה, וכיצד יגיב לתקיפות האיראניות לעבר ירדן. טראמפ השיב: "איראן היא מדינה כושלת... זה לא אומר שלא נכה בה. נראה מה יקרה". ארה"ב לא תקפה הלילה באיראן למרות הצהרות קודמות של טראמפ כי ארה"ב תכה באיראן בעוצמה.קובי אטינגר
"זוחלים ורועדים!" | גדולי הדור נגד 'אירועי סליחות מוזיקליים' ודורשים מהרשויות "שלא לתמוך או לממן"
מנהיגי הציבור הליטאי בראשות ראש הישיבה הגר"ד לנדו וראש הישיבה הגרמ"ה הירש, יוצאים במכתב נוקב נגד תופעת מופעי הסליחות המוזיקליים: "מנוגד לכל מעלת ימי הסליחות שתיקנו חז"ל" • קוראים לרשויות: "לא לתמוך ולא לממן" (חדשות, חרדים)חזקי שטרן
"זה הרבה יותר משטויות"; מנכ"ל ש"ס חיים ביטון שם סוף לשמועות | צפו
ברקע השמועות כי לא יתמודד לכנסת הבאה, חבר הכנסת חיים ביטון מבהיר באולפן 'כיכר השבת' כי מדובר בשמועות שקריות שמפיצים בעלי אינטרס: "אני לא יודע על משהו אחר, מועצת חכמי התורה מחליטה" | הריאיון המלא, הערב (חרדים)ישי כהן
שר ההגנה הגסת' יהיה המועמד לנשיאות ארה"ב? זו התגובה של דונלד טראמפ
הנשיא האמריקני התייחס לדיווחים על שר המלחמה כמועמד פוטנציאלי • "מוקדם מאוד לדבר על זה, קודם צריך לעבור את בחירות האמצע" (בעולם)כיכר השבת
יאיר גולן מגיב בחריפות לרמזים של שרה נתניהו ומבטיח שרה"מ ייתן את הדין
תגובה חריפה של יו"ר 'הדמוקרטים' יאיר גולן לרמזים של שרה נתניהו כי גולן ידע על מתקפת ה-7 באוקטובר לפני ראש הממשלה; גולן דחה את ההאשמות, הזכיר את אזהרות מערכת הביטחון שנתניהו זלזל בהן, והבטיח כי נתניהו ייתן את הדין על מחדל ההפקרות (פוליטי)יוני גבאי
קיץ ממשיך להכביד: עלייה בטמפרטורות ועומסי חום כבדים עד רביעי
גל החום הנוכחי יגיע לשיאו במהלך יום רביעי עם עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר באזורי ההר ובפנים הארץ; ביום חמישי צפויה הקלה קלה בלבד, אך מפות מזג האוויר מראות כי עומסי החום יוסיפו להיות כבדים וגבוהים מהרגיל לעונה | התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
הנשיא טראמפ: "נכנסנו לאיראן ואנחנו מכים אותם קשות; אנושיות המנהיגות באיראן מוטלת בספק"
הנשיא האמריקני מבהיר כי התקיפות באיראן יימשכו ומזלזל בשלטון בטהרן: "הם אפילו לא יודעים מי המנהיג שלהם" • סגנו ג'יי.די. ואנס מתאר את הרקע לתקיפות: "סיכלנו כוונה איראנית להניח מוקשים במצר הורמוז כדי לפגוע בחופש השיט" (בעולם)יוסי נכטיגל
גבר בן 20 נפצע בינוני באירוע אלימות בבסמת טבעון
גבר כבן 20 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות בבסמת טבעון. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן