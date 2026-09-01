לקראת החגים בדקנו: איזה בר מים באמת שווה מקום על השיש?

מבזקים נוספים
"המלך בשדה" - מאיפה בא המלך? | מחקר מרתק
בעולם הליטאי האמרה "דגים שבים רועדים" היא סמל ה"אלול", ואילו בעולם החסידי אמרת "המלך בשדה" היא הסלנג המדובר | מחקר תורני בדק ומצא מאיפה בא "המלך" הזה? (היסטוריה)ישראל שפירא
אירוע חריג בטיסת 'ארקיע' | הנוסעים החלו להשתולל - הטייס איים: "אני אזמין משטרה"
נוסעים בטיסת ארקיע שחוותה תקלה ונאלצה לבצע נחיתת ביניים באתונה, מספרים כי הטייס איים להזמין משטרה בעקבות התנהלות "אלימה" של חלק מהנוסעים (חדשות)כיכר השבת
למרות ההצהרות - מספר מתקני התפלה עוד לא תקינים, אך הוחלט להפעיל אותם | סקירה עדכנית
זיהום מיקרו-אצות ממצרים השבית את רוב מתקני ההתפלה ולפני זמן קצר התקבלה החלטה, כי למרות הזיהום יש צורך דחוף להפעיל לפחות ממתקני ההתפלה • המתקן היחיד שפועל - הוא בחדרה | החקלאים בדרום טוענים בזעם: "אם תחודש האספקה, היבול שלנו ימות תוך 24 שעות" | סקירה ממשבר חסר תקדים (בארץ)קובי אטינגר
גפני ודרעי צריכים לחשוש? מפלגת ״הציבור החרדי״ בראשות מוטי לייטנר מתקרבת לשני מנדטים
שבוע בלבד לאחר השקתה, מפלגת ״הציבור החרדי״ בראשות מוטי לייטנר כבר מתייצבת בסקר חדשות 12 על 1.2% תמיכה, נתון המשקף עשרות אלפי תומכים וכמעט שני מנדטים.בשיתוף מפלגת 'הציבור החרדי'
התביעה דורשת עונש מוות - בית המשפט יכריע היום את עתידו של הרוצח
שופט ביוטה צפוי להכריע האם להעמיד לדין את טיילר רובינסון ברצח צ'רלי קירק • התביעה דורשת עונש מוות על בסיס ראיות DNA ומסמכים בכתב יד | ההגנה טוענת: המשטרה התעלמה מכיוונים אחרים (בעולם)כיכר השבת
ביקש להתנתק והמשיך לשלם: 7 שנים של חיובים סמויים
לקוח של חברת התקשורת הוותיקה ביקש לסיים את ההתקשרות, אך גילה להפתעתו כי החברה המשיכה לגבות ממנו כספים באופן אוטומטי במשך שבע שנים תמימות מבלי לספק שירות, במה שמסתמן כמחדל צרכני חמור (משפט)דניאל הרץ
עזיבה נוספת ביש עתיד: ח"כית נוספת הודיעה שלא תתמודד לכנסת
ח"כ דבי ביטון הודיעה ליאיר לפיד שלא תתמודד ברשימת יש עתיד • "אמשיך להיות חלק מהעשייה הציבורית", כתבה חברת הכנסת בפוסט שפרסמה ברשתות (פוליטי מדיני)יוני גבאי
השתלטו על חשבונות בנק של קשישים וגנבו מעל 3 מיליון ש"ח | כך פעלה הרשת
חמישה חשודים נעצרו בחשד להפעלת רשת הונאה שפגעה בעשרות אנשים • שלחו הודעות על חובות כספיים עם קישור מזויף | כך השתלטו על חשבונות הבנק (פשע ופלילים)דוד הכהן