טראמפ: לא מעוניין בהסכם עם איראן, מעדיף את המצב הנוכחי

נשיא אוקראינה הודיע אתמול על הסלמה במתקפות הכטב"מים, אך עשה זאת באופן שעורר את זעמו של הנשיא הרוסי | פוטין הגיב בחריפות ל"הכרזה" של זלנסקי והאשים בטרור מדינתי (בעולם)

ישראל גראדווהל