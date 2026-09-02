מבזקים נוספים
סוסים וקשתים: קירגיזסטן במופע מרהיב של מסע בזמן
תחרות הנוודים העולמיים יצאה לדרך בקירגיזסטן, עם מסורת בת מאות שנים שהפכה לאירוע נוצץ: רכיבה על סוסים, קשתים ומפל מלאכותי (חדשות בעולם)דני שפיץ
כמעט נרצח בדרכו לסליחות: תושב עפולה נדקר בכל חלקי גופו - החשוד נעצר
גבר בן 66 הותקף בדרכו לבית הכנסת לאמירת סליחות ותפילת שחרית ונפצע קשה • חשוד בן 39 נעצר לאחר חקירה | הרקע לאירוע פלילי (בארץ)קובי רוזן
מה באמת היה שם? איראנים שחגגו בחתונה נהרגו בתקיפה אמריקנית | תיעוד מהזירה
רסיסי טיל אמריקני פגעו באולם חתונות בעיר כוהסתאך | לפחות 5 נהרגו ועשרות נפצעו | איראן מאשימה, ארה"ב שותקת | ברשתות מעלים את האפשרות כי מדובר בירי איראני כושל (בעולם)ישראל גראדווהל
צה"ל חיסל מפקד בחטיבת עזה של חמאס והסביר: הסרת איום מיידי
צה"ל תקף ביום שלישום וחיסל את טלאל מוצטפא צאלח בדוי, מפקד במחלקת הביטחון הצבאי בחטיבת העיר עזה של חמאס. בתקיפה חוסל גם מומו סעיד מחמד הוארי, מחבל נוסף בארגון. לפי צה"ל, המחבלים קידמו לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפה בוצעה להסרת האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
המסתערבים נטרלו שלושה מחבלים שניסו לפגוע בכוחות הביטחון
מסתערבי מג"ב ירושלים ניטרלו שלושה מחבלים שניסו לפגוע בכוחות הביטחון בכפר בית רימא שבחטיבת בנימין במהלך הפרת סדר אלימה (חדשות)קובי רוזן
שטיח אדום או בורקס בעמידה? הרשת משווה בין פוטין לשי
שתי הגעות לבישקק, שני מנהיגים רבי עוצמה, אבל טקסי קבלת פנים שונים לחלוטין – והסרטונים מהאירוע הפכו במהירות לחומר לדיון ברשת (חדשות בעולם)דני שפיץ
סערת הגיוס עולה שלב; המיזם החדש שישלם 1,000 ש"ח לכל יום מעצר של אברך
על רקע החרפת הצעדים והמעצרים כנגד בני התורה, מוקם מיזם "כלא 1000" בפיקוחם הצמוד של גדולי ההוראה | הקרן תעניק מעטפת תמיכה וגב כלכלי למשפחותיהם של בני התורה הנעצרים בידי רשויות הצבא, באמצעות מודל השתתפות סמלי של הציבור | כל הפרטים (חרדים)חיים רוזנבוים
"בכיתי במשך שעה": הפרשן תיאר בשידור את המעצר המשפיל שפתח את עיניו
הפרשן הבריטי מילו יאנופולוס, תומך ותיק של טראמפ, מתחרט על תמיכתו לאחר שנעצר וגורש מארה"ב. "לא הבנתי עד כמה האכזריות ממוסדת" (חדשות)אריה רוזן