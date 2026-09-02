הצעד החריג של המשטרה בתיק הרצח שזעזע את השכונה הירושלמית

שמחה בחסידות סקווירא, אברך מהחסידות שנעצר כשניסה להסדיר את מעמדו כדי לזכות להמריא לחגוג את חגי תשרי בצל רבו בארה"ב, שוחרר היום מכלא 10 | מחר בבוקר יכניס את בנו הבכור בבריתו של אברהם אבינו ע"ה | בתוך כך, רבו, האדמו"ר מסקווירא שהוזמן לפגישה עם הנשיא טראמפ, ישגר את בנו בכורו שצפוי לדבר עם הנשיא על מצבם של בני התורה בארץ הקודש (חרדים)

חיים רוזנבוים