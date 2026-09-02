שר החוץ חשף: זה הצעד הבא שצרפת זוממת נגדנו

שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו, פרסם היום (שישי) הצהרה חריפה בה התייחס למצב במזרח התיכון ובמיוחד לאלימות המתגברת ביהודה ושומרון. בדבריו הצביע השר על גינויים חריפים שנשמעו בישראל מצד נשיא המדינה, ראש הממשלה ושר החוץ בעקבות הסלמת האלימות מצד מתנחלים קיצוניים.

"מעשי הטרור שלהם מאיימים לא רק על פתרון שתי המדינות, אלא מהווים פגיעה בלתי קבילה בכבודו של העם הפלסטיני ומסכנים את ביטחונה של ישראל עצמה, כמו גם את ביטחון האזור", הזהיר שר החוץ הצרפתי בהצהרתו.

קריאה להטלת סנקציות חדשות

בעקבות המצב המתפתח, הבהיר שר החוץ הצרפתי כי "בהקשר זה, אנו נקרא להטלת סנקציות חדשות נגד האחראים להתנחלות ולאלימות זו". הוא הדגיש את עמדת צרפת ושוודיה שלפיה יש לפעול במישור המסחרי האירופי.

בדבריו ציין השר כי "האיחוד האירופי, שלו הסמכות בתחום המסחר, אינו יכול להשלים עם כך שמוצרים שמקורם בהתנחלויות בלתי חוקיות ביהודה ושומרון ייכנסו באופן בלתי חוקי לשטח האיחוד האירופי". הוא תהה "כיצד ייתכן שהאיחוד האירופי יתמוך באמצעות המסחר שלו בפעילות בלתי חוקית זו?"

השוואה לחצי האי קרים

שר החוץ הצרפתי הזכיר החלטות עבר של האיחוד האירופי ואמר כי "ידענו בעבר לקבל החלטות תקיפות מאוד כבר בשנת 2014 בנוגע לחצי האי קרים, כאשר היבוא נחסם מכיוון שהאיחוד האירופי סבר בצדק שלא ניתן לקיים מסחר עם שטח שנושל באופן בלתי חוקי". הוא קרא לנציבות האירופית לפעול בנושא בהתאם לדרישות המועצה.