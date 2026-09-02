מפחיד: תינוק בלע חתיכת ספוג גדולה במתחם הסופרים בעיר החרדית

מבזקים נוספים
הלם בבני ברק: הגאון רבי ישראל מאיר פדידה זצ"ל התמוטט בביתו ונפטר
ברוך דיין האמת: מבני ברק מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו של הרה"ג רבי ישראל מאיר יוסף פדידה זצ"ל משגיח ישיבת "אוצרות התורה" ומראשי מוסדות "אור גאון" | המשגיח ז"ל התמוטט לפני שעה קלה בביתו, כונני ההצלה נלחמו על חייו, אך בבית החולים נאלצו לקבוע את מותו | המנוח ז"ל היה מתלמידיו המובהקים של הגרב"מ אזרחי זצ"ל וזה להעמיד אלפי תלמידים | קווים לדמותו ביריעה נפרדת (דיין האמת)חיים רוזנבוים
הצעד החריג של המשטרה בתיק הרצח שזעזע את השכונה הירושלמית
יותר משנה וחצי לאחר שנמצאה ללא רוח חיים בדירתה בירושלים, המשטרה נוקטת צעד חריג בתיק הרצח של אנסטסיה אורלוב ז"ל: תיק החקירה הועבר לבחינה של צוות חקירה נוסף כדי לקבל "עיניים חדשות" על הממצאים (אקטואליה)קובי רוזן
תאונת אופנוע בגני תקווה: צעיר בן 23 פונה במצב בינוני
רוכב אופנוע נפגע מרכב היום בשעה 14:50 בדרך התקווה בגני תקווה. צוותי מד"א פינו לבית החולים בילינסון צעיר בן 23 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ובבטן.קובי רוזן
יממה לפני שרבו ישגר שליח לטראמפ; האברך החסידי שנעצר, שוחרר מהכלא הצבאי
שמחה בחסידות סקווירא, אברך מהחסידות שנעצר כשניסה להסדיר את מעמדו כדי לזכות להמריא לחגוג את חגי תשרי בצל רבו בארה"ב, שוחרר היום מכלא 10 | מחר בבוקר יכניס את בנו הבכור בבריתו של אברהם אבינו ע"ה | בתוך כך, רבו, האדמו"ר מסקווירא שהוזמן לפגישה עם הנשיא טראמפ, ישגר את בנו בכורו שצפוי לדבר עם הנשיא על מצבם של בני התורה בארץ הקודש (חרדים)חיים רוזנבוים
גל חסימות ב'וואטסאפ' מעורר זעם בקרב המשתמשים שעוברים ל'טלגרם', האם זה כדאי?
חסימות פתאומיות מעוררות זעם בקרב משתמשים • טלגרם מציעה יתרונות משמעותיים לעיתונאים ובעלי עסקים | כל מה שצריך לדעת על המעבר לאפליקציה המתחרה (דיגיטל)בני סולומון
היועמ"ש של האוצר ממליץ לאשר את בקשת סמוטריץ' להוריד את מחיר הדלק בחצי שקל
שר האוצר מקדם הפחתת מס הבלו בחצי שקל לליטר • יועמ"ש האוצר ממליץ לאשר למרות התנגדות הדרג המקצועי | המהלך יעלה כ-300 מיליון שקלים בחודש (כלכלה בארץ)דוד הכהן
"להרעיש עולמות" | בני האדמו"ר מויז'ניץ בקריאה חסרת תקדים אל רבבות החסידים
לנוכח מצבו הרפואי של האדמו"ר מויז'ניץ, שלושת בניו הרבנים שיגרו מכתב נרגש לרבבות החסידים לקראת הסליחות, ובו קריאה ליום תפילה רבתי, אמירת כל ספר התהילים וסדר לימוד רצוף לרפואתו | במקביל, אלפים מכל העולם צפויים להגיע לחסות בצילו בימי ראש השנה (חסידים)חיים רוזנבוים
אחרי הדחת אורבן: כך נמנעה פרובוקציה פרו-פלסטינית ליד בית הכנסת
סערה ציבורית וחשש מפרובוקציה אנטישמית בבודפשט, בעקבות כוונתם של פעילים פרו-פלסטינים לקיים הפגנת מחאה בכניסה לאירועי הקהילה היהודית | המחאה, שבאה על רקע טענות חמורות על תמיכת המארגנים בבכיר חמאס מרצועת עזה, עוררה זעם רב והובילה להתערבות תקיפה של ראש העיר והרשויות המקומיות (יהדות, בעולם)דניאל הרץ