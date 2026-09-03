בהצהרה בבית הלבן הבהיר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי וושינגטון שולטת במצר הורמוז והנחיתה מכה צבאית קשה על איראן ש"רוצה להשמיד את ישראל", בעוד ב'וול סטריט ג'ורנל' דווח כי הנשיא נוטה להכריז רשמית על סיום הלחימה עם איראן| במקביל, שר ההגנה האמריקני האריך את פריסת 50 אלף הלוחמים, 19 ספינות המלחמה ומערכות ההגנה במזרח התיכון עד שנת 2027 (חדשות)

יוסי נכטיגל