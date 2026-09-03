"עבריין": הפרשן חויב בפיצוי ענק בגלל אמירה באולפן

מבזקים נוספים
"קפלניסטים מממנים אותי? קונספירציות מטורללות!" | מוטי לייטנר עונה להאשמות
מוטי לייטנר דוחה את טענות המפלגות החרדיות על מימון מגורמי שמאל, מתחייב לנצל את מלוא תקציב הבחירות ומבהיר: "כל התורמים – מאנשי הימין ועולם התורה" | צפו (חרדים)ישי כהן
שינוי במגמה לסוף השבוע: הירידה בטמפרטורות וההקלה שכולם חיכו לה
אחרי יום חמישי נוח, בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות שיחזרו לממוצע העונתי, לצד הקלה מורגשת בעומסי החום ומזג אוויר נאה בשישי ובשבת | התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
ישי כהן: ויטנר בצרות פוליטיות והתהפך בסוגיית הגיוס כדי לצלוח את אחוז החסימה
פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התראיין ל'חדשות הבוקר' בערוץ 12 והתייחס לשינוי הקו הקיצוני שהציג עופר וינטר בסוגיית חוק הגיוס על רקע הקריסה בסקרים רגע לפני סגירת הרשימות | צפו בפרשנות המלאה (פוליטי)כיכר השבת
'איראן ביקשה להשמיד את ישראל': טראמפ מצהיר על שליטה בהורמוז ושוקל להכריז על סיום המלחמה
בהצהרה בבית הלבן הבהיר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי וושינגטון שולטת במצר הורמוז והנחיתה מכה צבאית קשה על איראן ש"רוצה להשמיד את ישראל", בעוד ב'וול סטריט ג'ורנל' דווח כי הנשיא נוטה להכריז רשמית על סיום הלחימה עם איראן| במקביל, שר ההגנה האמריקני האריך את פריסת 50 אלף הלוחמים, 19 ספינות המלחמה ומערכות ההגנה במזרח התיכון עד שנת 2027 (חדשות)יוסי נכטיגל
86 ספינות הוסטו ממסלולן | כך נראית אכיפת המצור הימי על איראן
פיקוד המרכז האמריקני מסר כי 86 כלי שיט הוסטו ממסלולם • 3 ספינות הושבתו ו-2 נוספות נבדקו | התיעוד המרשים (בעולם)דוד הכהן
טרגדיה בכביש 1: רוכב אופנוע כבן 30 נהרג בתאונה קטלנית | הקטל בכבישים
רוכב אופנוע כבן 30 נפצע באורח אנוש בכביש 1 • צוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה ממושכות אך נאלצו לקבוע את מותו | המשטרה פתחה בחקירה (בארץ)קובי רוזן
תאונת אופנוע קטלנית בכביש 1: רוכב בן 30 נהרג
רוכב אופנוע כבן 30 נהרג הלילה בתאונה בכביש 1 סמוך למחלף השומרוני. צוותי מד"א שהגיעו למקום בשעה 02:25 ביצעו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
שני הרוגים ושני פצועים בתאונת דרכים קטלנית בכפר יחזקאל
שני גברים בני 30 נהרגו בתאונת דרכים קשה בכפר יחזקאל. במקום נפצעו שני גברים נוספים באורח קשה ובינוני ופונו לבית החולים. חובשי איחוד הצלה מסרו כי מדובר בתאונה עם מעורבות שני כלי רכב. מותם של שני ההרוגים נקבע בזירה עקב חומרת הפציעות.קובי רוזן