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"חשיבה מחוץ לקופסה"

מה שהשימפנזים בספארי עשו עם הפירות - הפתיע את כולם | צפו

מטפלי הספארי הכינו אתגר מיוחד עם פירות ברשת • השימפנזים השתמשו בכלים ובחשיבה יצירתית | התנהגות המדגימה יכולות למידה ופתרון בעיות | צפו בתיעוד (מעניין)

השימפנזה הבוקר
השימפנזה הבוקר (צילום: דוברות הספארי)

בספארי ברמת גן התקיימה השבוע פעילות העשרה מיוחדת במיוחד לשימפנזים, שהפכה לתיעוד ויראלי ברשת. מטפלי הספארי הכינו אתגר מורכב: פירות שהונחו בתוך מתקן רשת, באופן שלא מאפשר להגיע אליהם ישירות.

המטרה של הפעילות הייתה לעודד את השימפנזים לחשוב, להתנסות ולמצוא דרך יצירתית להשיג את המזון. כידוע, שימפנזים נחשבים לאחד המינים החכמים ביותר בעולם החי, עם יכולות למידה וחיקוי מפותחות במיוחד.

במהלך הפעילות ניתן היה לראות את השימפנזים בוחנים את המתקן בקפידה ומשתמשים בכלים שונים כדי להגיע לפירות. ההתנהגות ממחישה את יכולות התכנון ופתרון הבעיות המרשימות שלהם, כפי שמתועד גם בהתנהגויות חברתיות מורכבות שהם מפגינים באופן קבוע.

העשרות מסוג זה הן חלק חשוב משגרת הטיפול בספארי. הן מאפשרות לשימפנזים לבטא התנהגויות טבעיות, להפעיל את הגוף ואת הראש, ולשמור על רמת גירוי נפשי גבוהה. בטבע, שימפנזים מבלים שעות רבות ביום בחיפוש אחר מזון ובפתרון אתגרים דומים.

שושי השימפנזה בימים האחרונים בספארי (צילום: דוברות הספארי)

השימפנזים בספארי ידועים ביכולת התקשורת המפותחת שלהם. הם מסוגלים לתקשר ביניהם בצורות שונות, כולל קולות, מחוות ושפת גוף. כפי שתועד בעבר, כאשר משהו חדש קורה במתחם שלהם, ניתן לזהות בבירור את הקולות והתקשורת בין חברי הקבוצה.
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