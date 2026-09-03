הנהגים נדהמו: מסוק ענק עם עיתונאים התהפך לתעלת הכביש 

כוחות צה"ל חיסלו הלילה שני מחבלים פלסטינים בכפר אל מועייר שבחטיבת בנימין. הכוחות אבטחו כניסה של שוטרי מחוז ש"י ואזרח לכפר לצורך החזרת בעלי חיים שנגנבו מאזרחים ישראלים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו בלוקים ואבנים לעבר הכוח. הכוחות הגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים והרגו שני צעירים פלסטינים בני 17 ו-19. דובר צה"ל אישר: "זוהו פגיעות".

קובי אטינגר