הולנד עוזבת את אמריקה: 86 טונות הועברו ללונדון

מבזקים נוספים
מה קורה לתפילות שאתה מתפלל בלי ריכוז? הזוהר הקדוש מגלה לאן הן הולכות
הקב"ה מחכה לתפילה של כל אחד מאיתנו, גם שלך, כותב רבי נחמן: הקב"ה מתאווה לתפילתן של ישראל, ומקבל מזה תענוג גדול... ויש לא מעט אנשים שקשה להם להתרכז בתפילות, והם שואלים את עצמם: מה הקב"ה מצפה ממך? התשובה של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)ורד שאלתיאל
משרד הבריאות מזהיר מפני רחצה בחוף בית ינאי
משרד הבריאות הוציא אזהרת רחצה לחוף בית ינאי שבעמק חפר, לאחר שנמצאו תוצאות מיקרובאליות חריגות בבדיקות איכות המים. המשרד ממשיך במעקב ומדגיש כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד.יוסי נכטיגל
איראן איימה על ארה"ב: "נתקוף בכוח" אם ישראל תפשוט על הרכס הלבנוני
משמרות המהפכה העבירו אזהרה דרמטית לוושינגטון באוגוסט • לחץ אמריקני הוביל לדחיית ההסתערות הישראלית | קצינים איראניים בכירים נצורים במתקן תת-קרקעי (חדשות)דניאל הרץ
משלחת חמאס בראשות באסם נעים מבקרת בטהרן
משלחת של חמאס בראשות בכיר הארגון באסם נעים הגיעה לביקור בטהרן. נעים נפגש עם שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י ועם יו"ר הפרלמנט האיראני מחמד קאליבף.קובי אטינגר
משרד האוצר: הדלק יוזל בחצי שקל החל מחצות הלילה
משרד האוצר הודיע כי הצו להוזלת מחיר הדלק בחצי שקל ייכנס לתוקף בתחנות הדלק בחצות הלילה שבין יום ראשון לשני. ההוזלה תיכנס לתוקף תוך כ-48 שעות לעומת המחיר הנוכחי.כיכר השבת
שר האוצר מאשר: הוזלה משמעותית במחיר הדלק - בתחילת שבוע הבא
משרד האוצר פירסם צו להפחתת מס הבלו בחצי שקל • סמוטריץ' צפוי לחתום על הצו ביום ראשון | המחיר יעודכן בחצות הלילה (כלכלה בארץ)בני סולומון
מה שהשימפנזים בספארי עשו עם הפירות - הפתיע את כולם | צפו
מטפלי הספארי הכינו אתגר מיוחד עם פירות ברשת • השימפנזים השתמשו בכלים ובחשיבה יצירתית | התנהגות המדגימה יכולות למידה ופתרון בעיות | צפו בתיעוד (מעניין)מישאל לוי
דרמה בקרייה החסידית בצפון: המשטרה עיכבה עשרות חסידים החשודים במעורבות בנישואי קטינים
עשרות שוטרים פשטו על יעדים בקרייה החסידית של ברסלב בצפון ועיכבו עשרות חשודים • החקירה חשפה שיטת ביצוע מתוחכמת של חתונות חשאיות של קטינים |המבצע מגיע כשבועיים בלבד לאחר שעוכבו לחקירה מעל 20 חשודים נוספים במעורבות בתופעה | המשטרה: "נמשיך לפעול בנחישות" (חדשות חרדים)שאול כהנא