עשרות שוטרים פשטו על יעדים בקרייה החסידית של ברסלב בצפון ועיכבו עשרות חשודים • החקירה חשפה שיטת ביצוע מתוחכמת של חתונות חשאיות של קטינים |המבצע מגיע כשבועיים בלבד לאחר שעוכבו לחקירה מעל 20 חשודים נוספים במעורבות בתופעה | המשטרה: "נמשיך לפעול בנחישות" (חדשות חרדים)

שאול כהנא