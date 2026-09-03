מבזקים נוספים
רגע לפני ההמראה; האדמו"ר ממונסי הופיע בתולדות אברהם יצחק
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי חתם אמש (רביעי) את מסע ההוד בת שבוע ימים בארץ הקודש. בדרך לנתב"ג הגיע לביקור פרידה מיוחד אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק | במהלך הביקור הסבו האדמו"רים לטיש לחיים יחדיו, לרגל שמחת אירוסי נינת האדמו"ר | צפו בתיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים
הדייל לבש מסכה מיוחדת: שניות לאחר פיצוץ במטוס - כך הגיב הצוות לאירוע החריג
פיצוץ במהלך טיסה של חברת אירומקסיקו עורר את חרדתם של הנוסעים | לאחר שהתברר הגורם לפיצוץ החריג, כך הגיבו אנשי הצוות לתקרית (מעניין)כיכר השבת
עשרות קילומטרים: חמישה פילים נסחפו מנפאל להודו
חמישה פילים, בהם שני גורים, נסחפו בזרמים העוצמתיים שנוצרו בעקבות השיטפונות בנפאל (חדשות בעולם)דני שפיץ
"אנשים מגיעים בגיל 30 לטרום סכרת" | ריאיון על תרבות הכושר והבריאות במגזר החרדי
בריאיון מיוחד איש כיכר השבת ומאמן הכושר משה מנס חושף מה קורה כשרבנים ודיינים מגיעים להתאמן • הדיין החסידי שנקרעו לו המכנסיים בסקווט הראשון | "אנחנו נהיינו עצלנים שחוטפים התקף לב בגיל 35" (בריאות)נריה סעדיה
אובדן שליטה: שתי סוכנויות הביון החזקות שלפו נשק זו מול זו
הכול החל במהלך פעולה של שירות הביטחון האוקראיני, אך בתוך זמן קצר הרחוב בקייב הפך לזירת עימות חמושה (חדשות בעולם)דני שפיץ
רבני 'דגל התורה' זועמים על ניסיון ההשתלטות: "היו לא תהיה; המהלך יוביל לפילוג מחדש של הליטאים"
הדרמות ב'דגל התורה' נמשכות גם היום, כאשר נמשכים המאמצים של מספר עסקנים להשתלט על המפלגה באמצעות הדחת גפני ומקלב | רבני 'דגל התורה' שנכנסו ביממה האחרונה לעומק האירוע הביעו התנגדות חריפה לניסיון ההשתלטות | אם המהלך יצא אל הפועל, ב'אגודה' מתכוונים לפתוח מחדש את ההסכם מול 'דגל', בהנחה שההדחה תגרום לאלפים שלא להצביע (חדשות, חרדים)חנני ברייטקופף
ניצחון לאלוף במיל׳ ישראל זיו בבית המשפט: יוחס לו ידיעה מוקדמת ל-7 באוקטובר
בית משפט השלום בכפר סבא קיבל את תביעתו של האלוף במיל׳ ישראל זיו נגד עידו שיפוני, בעקבות פרסום שייחס לו ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר (משפט)משה כהן
נציג חמינאי קורא לחתוך כבלי אינטרנט תת-ימיים במצר הורמוז
שריעתמדארי, נציג המנהיג העליון של איראן ועורך העיתון כיהאן, קרא במאמר מערכת למשמרות המהפכה לחתוך את כבלי הסיבים האופטיים העוברים מתחת למצר הורמוז. לטענתו, פגיעה בכבלים אלו תשבש את האינטרנט העולמי ותפגע ביותר מ-80% מהתקשורת המסחרית, הבנקאית והצבאית. שריעתמדארי קרא להשתמש בכך כמנוף לחץ וטען שזו "זכות מוסלמית". במצר הורמוז עוברות כ-7 מערכות עיקריות של כבלים תת-ימיים המהווים עמוד שדרה של האינטרנט העולמי.קובי אטינגר