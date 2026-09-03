רגע לפני ההמראה; האדמו"ר ממונסי הופיע בתולדות אברהם יצחק

מבזקים נוספים
הסעיף הסודי נמחק: קרב צוואות על הבית של הדוד
גבר בן 93 הוריש בית בנס ציונה לאחיינו האהוב • 18 שנה אחר כך חתם על צוואה נוספת עם סעיף ביטול סטנדרטי • בני משפחה ניסו לנצל את הטעות ולגזול את הבית, אך השופטת קבעה: רצונו האמיתי של המנוח גובר (חוק ומשפט)כיכר השבת
הדייל לבש מסכה מיוחדת: שניות לאחר פיצוץ במטוס - כך הגיב הצוות לאירוע החריג
פיצוץ במהלך טיסה של חברת אירומקסיקו עורר את חרדתם של הנוסעים | לאחר שהתברר הגורם לפיצוץ החריג, כך הגיבו אנשי הצוות לתקרית (מעניין)כיכר השבת
הישרדות חוצה גבולות: משפחת פילים נסחפה מנפאל להודו
חמישה פילים, בהם שני גורים, נסחפו בזרמים העוצמתיים שנוצרו בעקבות השיטפונות בנפאל (חדשות בעולם)דני שפיץ
שר הביטחון משגר איומים חריפים: "תקיפה איראנית תשחרר אותנו מכל מגבלה"
שר הביטחון בטקס לקראת ראש השנה: הלחץ על איראן עלול לדחוף למהלכי ייאוש • "נכה בכל התשתיות ונחזיר את איראן לתקופת האבן" | צפו בדבריו (צבא וביטחון)דניאל הרץ
"אנשים מגיעים בגיל 30 לטרום סכרת" | ריאיון על תרבות הכושר והבריאות במגזר החרדי
בריאיון מיוחד איש כיכר השבת ומאמן הכושר משה מנס חושף מה קורה כשרבנים ודיינים מגיעים להתאמן • הדיין החסידי שנקרעו לו המכנסיים בסקווט הראשון | "אנחנו נהיינו עצלנים שחוטפים התקף לב בגיל 35" (בריאות)נריה סעדיה
אובדן שליטה: שתי סוכנויות הביון החזקות שלפו נשק זו מול זו
הכול החל במהלך פעולה של שירות הביטחון האוקראיני, אך בתוך זמן קצר הרחוב בקייב הפך לזירת עימות חמושה (חדשות בעולם)דני שפיץ
רבני 'דגל התורה' זועמים על ניסיון ההשתלטות: "היו לא תהיה; המהלך יוביל לפילוג מחדש של הליטאים"
הדרמות ב'דגל התורה' נמשכות גם היום, כאשר נמשכים המאמצים של מספר עסקנים להשתלט על המפלגה באמצעות הדחת גפני ומקלב | רבני 'דגל התורה' שנכנסו ביממה האחרונה לעומק האירוע הביעו התנגדות חריפה לניסיון ההשתלטות | אם המהלך יצא אל הפועל, ב'אגודה' מתכוונים לפתוח מחדש את ההסכם מול 'דגל', בהנחה שההדחה תגרום לאלפים שלא להצביע (חדשות, חרדים)חנני ברייטקופף
ניצחון לאלוף במיל׳ ישראל זיו בבית המשפט: יוחס לו ידיעה מוקדמת ל-7 באוקטובר
בית משפט השלום בכפר סבא קיבל את תביעתו של האלוף במיל׳ ישראל זיו נגד עידו שיפוני, בעקבות פרסום שייחס לו ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר (משפט)משה כהן