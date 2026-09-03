הסעיף הסודי נמחק: קרב צוואות על הבית של הדוד

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שר הביטחון: לחץ כלכלי על איראן עלול לדחוף אותה לצעדי ייאוש
שר הביטחון אמר כי ישראל רואה סימנים שהלחץ הכלכלי הכבד על איראן והחשש מנפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש. לדבריו, תקיפה איראנית על ישראל תשחרר את צה"ל מכל מגבלה: "נכה להם בכל התשתיות כולל האנרגיה".כיכר השבת
כ"ץ מזהיר: תקיפה איראנית תשחרר אותנו מכל מגבלה
שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי ישנם סימנים המעידים שהלחץ הכלכלי הכבד על איראן והחשש ממרד ונפילת המשטר עלולים לדחוף את טהרן לצעדי ייאוש. כ"ץ הזהיר: "תקיפה איראנית על ישראל תשחרר אותנו מכל מגבלה, נכה בכל התשתיות - כולל תשתיות האנרגיה - ונחזיר את איראן לתקופת האבן והחושך".קובי אטינגר
תיעוד מטורף מהקוקפיט: הטייס שיגר טיל ברגע האחרון - ויירט את האיום
הצבא האוקראיני פרסם תיעוד יוצא דופן בו נראה טייס קרב מנטרל טיל שיוט רוסי ברגע האחרון ממש | בתיעוד ניתן לראות את הרגע בו הטיל משוגר לעבר המטרה - ומפוצץ אותו ברגע האחרון (חדשות)כיכר השבת
רגע לפני ההמראה; האדמו"ר ממונסי הופיע בתולדות אברהם יצחק
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי חתם אמש (רביעי) את מסע ההוד בת שבוע ימים בארץ הקודש. בדרך לנתב"ג הגיע לביקור פרידה מיוחד אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק | במהלך הביקור הסבו האדמו"רים לטיש לחיים יחדיו, לרגל שמחת אירוסי נינת האדמו"ר | צפו בתיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים
הדייל לבש מסכה מיוחדת: שניות לאחר פיצוץ במטוס - כך הגיב הצוות לאירוע החריג
פיצוץ במהלך טיסה של חברת אירומקסיקו עורר את חרדתם של הנוסעים | לאחר שהתברר הגורם לפיצוץ החריג, כך הגיבו אנשי הצוות לתקרית (מעניין)כיכר השבת
בין חיים למוות: משפחת פילים נסחפה מנפאל להודו
חמישה פילים, בהם שני גורים, נסחפו בזרמים העוצמתיים שנוצרו בעקבות השיטפונות בנפאל (חדשות בעולם)דני שפיץ
שר הביטחון משגר איומים חריפים: "תקיפה איראנית תשחרר אותנו מכל מגבלה"
שר הביטחון בטקס לקראת ראש השנה: הלחץ על איראן עלול לדחוף למהלכי ייאוש • "נכה בכל התשתיות ונחזיר את איראן לתקופת האבן" | צפו בדבריו (צבא וביטחון)דניאל הרץ
"אנשים מגיעים בגיל 30 לטרום סכרת" | ריאיון על תרבות הכושר והבריאות במגזר החרדי
בריאיון מיוחד איש כיכר השבת ומאמן הכושר משה מנס חושף מה קורה כשרבנים ודיינים מגיעים להתאמן • הדיין החסידי שנקרעו לו המכנסיים בסקווט הראשון | "אנחנו נהיינו עצלנים שחוטפים התקף לב בגיל 35" (בריאות)נריה סעדיה