שר הביטחון אמר כי ישראל רואה סימנים שהלחץ הכלכלי הכבד על איראן והחשש מנפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש. לדבריו, תקיפה איראנית על ישראל תשחרר את צה"ל מכל מגבלה: "נכה להם בכל התשתיות כולל האנרגיה".

כיכר השבת