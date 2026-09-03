מבזקים נוספים
286 ימים בגיהנום: התמונות המזעזעות מנושאת המטוסים שהגנה עליכם
אחרי קרוב לעשרה חודשים רצופים בים ולחימה מתישה נגד איראן במסגרת מבצע "אפיק פיורי", נושאת המטוסים האמריקאית "לינקולן" עגנה בתאילנד כשהיא מכוסה חלודה ואצות, על רקע משבר מורל קשה בקרב אנשי הצוות ועומס חסר תקדים על הצי (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
ילד בן 9 נפגע בינוני מרכב בלוד
ילד בן 9 נפגע הצהריים מרכב ברחוב החשמונאים בלוד. צוותי מד"א שהגיעו למקום בשעה 13:21 מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים שמיר-אסף הרופא במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
דרמת ענק בקנדה: הרבנים הכריזו מלחמה על המתת החסד - לא נערוך הלוויות ולא נקבור בבית החיים!
בעקבות התפשטות תופעת "הסיוע הרפואי בהמתת חסד" רח"ל, והגעתה לתוככי הקהילה היהודית בטורונטו, שיגרו עשרות רבנים מכתב חסר תקדים לכלל תושבי קנדה | הרבנים קבעו כי מדובר ב"נטילת נפש" לכל דבר, ומי שיבחר לסיים חייו באופן זה, לא יזכה להלוויה ותישלל ממנו זכות לחלקת קבורה בחלקות הקהילתיות | המכתב המלא (חרדים)חיים רוזנבוים
ילד בן 8 נפגע קשה מרכב בלוד
ילד כבן 8 נפגע מרכב ברחוב ארז בלוד ומצבו מוגדר בינוני עד קשה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
העניין כמעט סגור: טלי גוטליב בדרכה להצטרף לעוצמה יהודית
המגעים בין ראש הממשלה נתניהו לאיתמר בן גביר לצירוף טלי גוטליב לרשימת עוצמה יהודית מגיעים לישורת האחרונה, כך לפי דיווח של ישי כהן | כפי שדווח אמש, הליכוד מוכן "לשחרר" את גוטליב ללא שתוכרז כפורשת (פוליטי)כיכר השבת
שר הביטחון: לחץ כלכלי על איראן עלול לדחוף אותה לצעדי ייאוש
שר הביטחון אמר כי ישראל רואה סימנים שהלחץ הכלכלי הכבד על איראן והחשש מנפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש. לדבריו, תקיפה איראנית על ישראל תשחרר את צה"ל מכל מגבלה: "נכה להם בכל התשתיות כולל האנרגיה".כיכר השבת
כ"ץ מזהיר: תקיפה איראנית תשחרר אותנו מכל מגבלה
שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי ישנם סימנים המעידים שהלחץ הכלכלי הכבד על איראן והחשש ממרד ונפילת המשטר עלולים לדחוף את טהרן לצעדי ייאוש. כ"ץ הזהיר: "תקיפה איראנית על ישראל תשחרר אותנו מכל מגבלה, נכה בכל התשתיות - כולל תשתיות האנרגיה - ונחזיר את איראן לתקופת האבן והחושך".קובי אטינגר
תיעוד מטורף מהקוקפיט: הטייס שיגר טיל ברגע האחרון - ויירט את האיום
הצבא האוקראיני פרסם תיעוד יוצא דופן בו נראה טייס קרב מנטרל טיל שיוט רוסי ברגע האחרון ממש | בתיעוד ניתן לראות את הרגע בו הטיל משוגר לעבר המטרה - ומפוצץ אותו ברגע האחרון (חדשות)כיכר השבת