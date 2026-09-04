בעוד כלל האדמו"רים עסוקים בימים אלו בקבלת פני החסידים לקראת הימים הנוראים, האדמו"ר מויז'ניץ לונדון הגיע לחיזוק במוסד לבחורים מיוחדים בעירו • צפו במראות הוד מהביקור והרגע שבו ויתר הרבי על הגבאים וצעד שלב ביד עם הבחור המיוחד (חסידים)

חיים רוזנבוים