מבזקים נוספים
בזמן שהרבי אצל טראמפ - ראש הישיבה מסר שיעור כללי בישיבתו הרמה
רוממות של תורה: בעוד כולם עסוקים בביקור ההיסטורי של האדמו"רים והרבנים בבית הבית הלבן, ראש הישיבה הגאון רבי איתמר גרבוז, הגיע למסור שיעור כללי בהיכל ישיבת באבוב המעטירה • המחזה המפעים בהיכל, והעובדה שבחורי הישיבה סירבו להקליט • שוקי לרר מגיש תיעוד (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
נער בן 17 נפצע קשה בתאונת קורקינט בתל אביב
נער כבן 17 נפצע הלילה באורח קשה בתאונת קורקינט ברחוב ז'בוטינסקי בתל אביב. לפי עדויות במקום, הנער שרכב על קורקינט חשמלי החליק ונחבל בראשו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים איכילוב כשמצבו מוגדר קשה.קובי רוזן
מחבל ניסה לדקור לוחם משמר הגבול בשער שכם - ונוטרל במקום
מחבל בן 33 ניסה לתקוף לוחמים באזור שער שכם • הכוחות הגיבו במהירות ונטרלו אותו | ממ"ז ירושלים: העיר בטוחה (צבא וביטחון)דוד הכהן
בחור ישיבה נפצע קשה בבני ברק: נפל מגובה 4 מטרים במהלך פירוק מזגן
בחור בן 18 מישיבת חיים עוזר נפל מגובה 4 מטרים בפירוק מזגן • סבל מחבלה רב מערכתית ופונה במצב קשה לשיבא | הציבור נקרא להתפלל (חרדים)קובי ישראל
האמא פרצה בבכי של התרגשות; המחווה המפעימה של הרבי מלונדון לבחור המיוחד
בעוד כלל האדמו"רים עסוקים בימים אלו בקבלת פני החסידים לקראת הימים הנוראים, האדמו"ר מויז'ניץ לונדון הגיע לחיזוק במוסד לבחורים מיוחדים בעירו • צפו במראות הוד מהביקור והרגע שבו ויתר הרבי על הגבאים וצעד שלב ביד עם הבחור המיוחד (חסידים)חיים רוזנבוים
מעל חצי מיליון בכותל: מעמד הסליחות הוקרן על חומות העיר העתיקה
למעלה מ-50 אלף איש התכנסו הלילה ברחבת הכותל • מתחילת אלול השתתפו למעלה מחצי מיליון מתפללים במעמדי הסליחות | מעמד הסליחות הבא במוצאי שבת (חרדים)חזקי שטרן
הולכת רגל בת 60 נפגעה מרכב בדימונה ופונתה במצב בינוני
אישה כבת 60 נפגעה הבוקר (07:28) מרכב בשדרות אריאל שרון בדימונה. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלת ראש.קובי רוזן
"מה יתרון לאדם"; צפו, כשהפוסק פצח בשירת הניגון העתיק של רבי ברוך בער
אלפים נוהרים בימים אלו למעון הקודש של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך להתברך בברכת השנים • בעת ביקורו של גאב"ד מאקאווא פצח הגר"מ בשירה מרגשת, וכן, רשימת האדמו"רים ומנהיגי העדות שהגיעו עד עתה לחלות פני הפוסק • גלריה מרוממת (חרדים)חיים רוזנבוים