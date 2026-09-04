מגיש ערוץ 14 במתקפה חריפה נגד נתניהו: "מבזה את השבת"

צעיר בן 21 נפצע הבוקר (09:28) לאחר שהחליק עם אופנוע על כביש 4 סמוך לגן יבנה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים אסותא באשדוד במצב בינוני עם חבלת ראש וגפיים תחתונות.

קובי רוזן