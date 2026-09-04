אבל בצפון; בנו של המשגיח, הרב יהודה אריה פולק ז"ל הלך לעולמו

מבזקים נוספים
מבצע מיוחד: אלפי יהודים זוכים בבדיקת מזוזות והכנה לשופר בחודש אלול
שלוחי חב"ד בכל הארץ יוצאים למבצע הסברה רחב היקף לבדיקת מזוזות • היערכות מיוחדת לקראת 'מבצע שופר' בראש השנה | "פועלים להכפיל את מספר היהודים שיזכו לשמוע תקיעת שופר" (חסידים ואנ"ש)חזקי שטרן
פגעי הטכנולגיה; רבני הקהילות הספרדיות בבני ברק התכנסו בבית רב העיר
רבני הקהילות בב"ב התכנסו בבית המרא דאתרא הגאון רבי מסעוד בן שמעון, לדון בהתפתחות הטכנולוגית המשליכה תוצאות גורליות בדורנו | בשבת הקרובה יתריעו הרבנים בקרב קהילתם, ויעוררו את הציבור להתחזק בעניינים אלו (חרדים)חיים רוזנבוים
רב העיר הודיע: המשטרה התערבה - וההפגנה נגד חילולי השבת בוטלה
רב העיר בני ברק הגרחי"א לנדא הודיע על ביטול המחאה • המשטרה התחייבה לסגור את העסק בשבת | התושבים נקראו להישאר ערניים (חרדים)קובי ישראל
דרמטי: רכבת התנגשה במשאית שפרצה למסילה - 300 נוסעים ניצלו
רכבת עם 300 נוסעים התנגשה במשאית שפרצה את המחסום בגדנסק • נהג המשאית ושלושה נוסעים נפצעו קל | חברת הרכבות פרסמה את התיעוד כאזהרה (בעולם)כיכר השבת
רוכב אופנוע בן 20 נפגע מרכב בכביש 2 ופונה במצב בינוני
צעיר בן 20 נפגע היום (14:39) מרכב בעת שרכב על אופנוע בכביש 2 בין מחלף שמריהו למחלף געש לכיוון צפון. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
השופט סולברג דחה את בקשת ש"ס: הנחיית היועמ"שית - אינה בסמכותי
לאחר שהיועמ"שית הורתה לדחות את הכנס לזכר מרן הרב עובדיה יוסף בשל הבחירות, ש"ס פנתה לשופט נעם סולברג, שהבהיר מה בסמכותו לעשות (משפט)משה כהן
ברוסיה מדווחים: העיתונאי שנעלם - נעצר בנתב"ג | הפרקליטות הגישה כתב אישום בגין עבירות ביטחון
אזרח ישראלי נעצר בנתב"ג בחשד לעבירות ביטחון חמורות | בחקירתו עלה כי הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים | פרטי הפרשה נאסרו בפרסום |בדיווחים ברוסיה צוין כי מדובר בעיתונאי ארטיום קירפיצ'ונוק, שהגיע לישראל לפני כחודש, ונעצר על ידי שב"כ | עורכת דינו מפרסמת: "מיוחסות לו עבירות קשות" (משפט)כיכר השבת
מחבל חוסל בשער שכם לאחר ניסיון פיגוע דקירה
לוחמי משמר הגבול חיסלו הלילה סמוך לשעה 3:45 מחבל שניסה לבצע פיגוע דקירה באזור שער שכם בעיר העתיקה בירושלים. המחבל, אברהים אלהינדי בן 33 מבית חנינא במזרח ירושלים, זוהה על ידי הלוחמים שהגיבו ונטרלו אותו. כשעה לפני ניסיון הפיגוע פרסם המחבל בפייסבוק: "נשרף לי הלב. די".קובי אטינגר