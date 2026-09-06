הסכנה הרוחנית שמסתתרת בקריית גת

שוטרי מחוז ש"י עצרו חשוד שנסע בפראות בכביש 90 סמוך לצומת בית הערבה. החשוד, תושב יריחו, לא נענה לקריאות לעצור והחל במנוסה, במהלכה ניגח ניידות משטרה וגרם לפציעה קלה של שני שוטרים. הכוחות ביצעו ירי לעבר גלגלי הרכב ועצרו אותו. בירור ראשוני מעלה כי הנהג מעולם לא הוציא רישיון נהיגה. החשוד והחשודה ששהתה עמו ברכב הועברו לחקירה.

קובי רוזן