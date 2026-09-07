יותר מדויקות, יותר מהירות: שר ההגנה בתעמולת גיוס נשים

מלחמת הרחפנים באוקראינה ממשיכה לשנות את פני הלחימה, וכעת עולה טענה מפתיעה מכיוונו של שר ההגנה האוקראיני לשעבר, אולקסיי רזניקוב: לדבריו, יש מקום לגייס יותר נשים לשירות צבאי, ובמיוחד לתפקידי הפעלת רחפנים.

רזניקוב טען כי לנשים יש יתרונות מסוימים בהפעלת רחפנים, ובהם ראייה היקפית טובה יותר וזמני תגובה מהירים יותר. לדבריו, תכונות כאלה עשויות להיות משמעותיות במיוחד בסביבה שבה מפעיל הרחפן נדרש לזהות במהירות מטרות, לעקוב אחר תנועה ולקבל החלטות בתוך שניות.

הטענה מגיעה על רקע המקום המרכזי שתפסו הרחפנים במלחמה באוקראינה. רחפנים קטנים וזולים יחסית משמשים כיום לא רק לתצפית, אלא גם לאיתור כוחות, הכוונת אש ולתקיפות ישירות. במקרים רבים, המפעיל יושב הרחק מקו החזית ומנהל את הכלי באמצעות מסך ושלט, כאשר דיוק, ריכוז ויכולת להגיב במהירות עשויים להיות קריטיים.

אולם מחקרים שבחנו זמני תגובה מצאו תוצאות מעורבות. במבחנים פשוטים של תגובה חזותית־מוטורית, גברים אף מציגים לעיתים זמני תגובה מהירים יותר. גם בכל הנוגע לראייה ההיקפית, לא הוכח יתרון נשי עקבי שמתאים לכל מצב.

בפועל, ביצועים בהפעלת רחפן תלויים בשורה ארוכה של גורמים: ניסיון, אימון, רמת ריכוז, עייפות, יכולת לעבד מידע במהירות והיכרות עם המערכת. לכן, במקום לקבוע מראש שמין מסוים מעניק יתרון, ייתכן שהגורם החשוב ביותר הוא פשוט מי עבר את ההכשרה הטובה ביותר ומסוגל לתפקד תחת לחץ.

עבור אוקראינה, שנמצאת כבר שנים במלחמה שבה הרחפנים הפכו לאחד הכלים החשובים ביותר בשדה הקרב, המשמעות היא שמאגר המפעילים הפוטנציאליים הופך למשאב אסטרטגי. נשים כבר משרתות בתפקידים צבאיים שונים באוקראינה, והדיון על שילובן בתפקידי רחפנים משקף את השינוי שעוברת המלחמה כולה.