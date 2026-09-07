שלף ופתח באש: שר הבריאות הפגין יכולות של רוצח שכיר

מבזקים נוספים
צעיר בן 19 נשבע אמונים לדאעש | צפו בתיעוד מהמעצר הדרמטי
יעקוב שיבלי בן 19 נעצר בחקירה משותפת של שב"כ והמשטרה • הביע הזדהות עם ארגון הטרור ונשבע להם אמונים | זה המקרה הרביעי בימים האחרונים (צבא וביטחון)קובי רוזן
האם האמינה שבנה בן השנתיים הוא "השטן" – ועשתה את הנורא מכל
אם בת 40 מאילינוי תלתה את בנה בן השנתיים במרתף ביתם. שכנה שמצאה את הפעוט ניסתה לבצע בו החייאה והצילה את חייה של האם, אך בבית החולים נקבע מותו של הילד. בחקירתה טענה האם כי האמינה שבנה הוא "השטן", בעוד סנגורה טוען כי פעלה תחת התקף פסיכוטי קשה | תיאורים קשים לקריאה (בעולם)יוסי נכטיגל
צעיר בן 19 נשבע אמונים לדאעש | צפו בתיעוד מהמעצר הדרמטי
יעקוב שיבלי בן 19 נעצר בחקירה משותפת של שב"כ והמשטרה • הביע הזדהות עם ארגון הטרור ונשבע להם אמונים | זה המקרה הרביעי בימים האחרונים (צבא וביטחון)קובי רוזן
הלקוח הכריש: אזרח לימד את מוכר הגלידה לקח
במשך שנים מוכרי הגלידה הטורקיים הפכו את מסירת הגביע למופע משעשע, כשהם שולפים אותו שוב ושוב מידי הלקוח. הפעם הלקוח החליט להפוך את המשחק – והשאיר את המוכר בלי מילים (חדשות בעולם)דני שפיץ
צפו; אלפי חסידי באבוב 45 בסליחות ראשונות – ומה הכריז המשב"ק בסיום?
אלפי חסידי באבוב 45 התכנסו אתמול באשמורת הבוקר לאמירת סליחות ראשונות בצל האדמו"ר, בהיכל בית המדרש הגדול בבורו פארק | האדמו"ר ירד לפני התיבה בנוסח המלבב ועורר את הקהל לתשובה | בסיום אמירת הסליחות הכריז המשב"ק הרב חיים יונה וייס, בפקודת הקודש של האדמו"ר, כי כל הציבור יגיד יחדיו פרק כ' בתהילים לרפואת האדמו"ר מויז'ניץ, רבי ישראל בן לאה אסתר, בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)חיים רוזנבוים
"א צענטער": הפרויקט ההיסטורי של 'שטיבלאך זכרון משה' יצא לדרך
קרוב ל 120 שנה ש'שטיבלאך זכרון משה' פתוח לתפילה בפני כל יהודי, בכל שעה ובכל זמן | כעת יוצא מרכז התפילה העולמי של כלל ישראל למהלך רחב של שיפוץ, בנייה וחידוש | תחת הקריאה הירושלמית המוכרת "א צענטער" נקרא הציבור להיות שותף בפארו וכבודו של בית ה' (חרדים)אסף מגידו
אבל בעולם התשובה | המשפיע הברסלבי רבי ישראל יצחק בזנסון זצ"ל הלך לעולמו
מחסידות ברסלב נגדעה אמש דמות הוד, עם הסתלקותו לשמי מרום של המשפיע הרה"צ רבי ישראל יצחק בזנסון זצ"ל | המנוח זצ"ל זכה בחייו להחזיר אלפים בתשובה וחיבר ספרים שהופצו במיליון עותקים | מסע ההלוויה יתקיים היום בצפת.חיים רוזנבוים
ברקע התפילות לרפואתו; האדמו"ר מויז'ניץ הגיע לקרייה וקיבל את זקני החסידים
האדמו"ר מויז'ניץ, שהגיע לרגל יום ראשון של סליחות אל מעון קודשו בקריית ויז'ניץ בבני ברק, קיבל אמש את כלל זקני החסידים לקראת הימים הנוראים, אשר התרגשו לראות פני מלך באנפין נהירין | בסיום קבלת הקהל חזר האדמו"ר לבית האכסניה במושב אורה | כלל ישראל ממשיכים להעתיר לרפואתו השלימה של האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר.חיים רוזנבוים