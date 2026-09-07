מבזקים נוספים
תגלית נדירה: מנורה יהודית עתיקה נחשפה במערת קבורה מפוארת ממערב לחברון
באחד הכפרים שממערב לעיר חברון נחשף בימים האחרונים מכלול קבורה עתיק ומרשים | במהלך העבודות נחשפה כניסה לשתי מערות קבורה עתיקות -זה מה שהתגלה בהם (היסטוריה)ישראל שפירא
דרמה בפיליפינים: בן דודו של הנשיא נעצר; 118 מיליון דולר בשוחד בזמן שהמדינה טובעת
יו"ר בית הנבחרים לשעבר מואשם בביזה | בית המשפט נגד שחיתות הורה על מעצרו ללא אפשרות שחרור | הפרשה מעמידה למבחן את הבטחת הנשיא להילחם בשחיתות (בעולם)כיכר השבת
צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה בתגובה לשיגור רחפני נפץ בדרום לבנון
מחבלי חיזבאללה שיגרו הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים ברכס עלי טאהר בדרום לבנון. אין נפגעים לכוחות הצבא. בתגובה, תקף צה"ל תשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים, ביניהן מחסן אמצעי לחימה. בנוסף, תקף הצבא מחבלים שזוהו מעבירים אמצעי לחימה בכפר רומאן. נבדקת טענה כי מספר אזרחים נפגעו בתקיפות. בעקבות שיגור רחפנים אתמול, חיסל צה"ל מספר מחבלים במרחב נבטיה.ב. ניסני
חשוד נעצר לאחר מרדף בכביש 90 - ניגח ניידת ופצע שני שוטרים
שוטרי מחוז ש"י עצרו חשוד שנסע בפראות בכביש 90 סמוך לצומת בית הערבה. החשוד, תושב יריחו, לא נענה לקריאות לעצור והחל במנוסה, במהלכה ניגח ניידות משטרה וגרם לפציעה קלה של שני שוטרים. הכוחות ביצעו ירי לעבר גלגלי הרכב ועצרו אותו. בירור ראשוני מעלה כי הנהג מעולם לא הוציא רישיון נהיגה. החשוד והחשודה ששהתה עמו ברכב הועברו לחקירה.קובי רוזן
שעות יגידו: האם הכוכב העולם בימין יקבל שיריון במפלגת הליכוד?
לקראת סגירת הרשימות: נתניהו צפוי לשריין את עו״ד דוד פטר שייצג את הממשלה בבג״ץ | בשנים האחרונות הפך פטר לאחד מכוכבי הימין לאחר שייצג את הממשלה והשרים בבג״ץ, במקרים שבהם עמדתם לא יוצגה בידי היועצת המשפטית לממשלה (פוליטי)יוני גבאי
בתרועת מלך; כך קידמו לוחמי מג"ב את פני הרב ראובן אלבז במעמד ההוד בירושלים
לקראת ימי הרחמים והסליחות: חבר מועצת חכמי התורה וראש מוסדות 'אור החיים' הגאון רבי ראובן אלבז הגיע למעמד הוד מיוחד בפני עשרות לוחמי מג"ב בבירה | הלוחמים קיבלו את פניו בשירה אדירה, וזכו לדברי חיזוק והדרכה לקראת הימים הנוראים (חדשות)כיכר השבת
אחרי שלא שובצה ברשימת בן גביר: התגובה והטענה של מאי גולן
בלשכת השרה דוחים פרסומים על מגעים • בן גביר הציע מיוזמתו מקום ריאלי ברשימת עוצמה יהודית | "דרכי בליכוד הייתה ונותרה דרכי" (פוליטי מדיני)יאיר טוקר