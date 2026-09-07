מבזקים נוספים
אחרי שלא שובצה ברשימת בן גביר: התגובה והטענה של מאי גולן
בלשכת השרה דוחים פרסומים על מגעים • בן גביר הציע מיוזמתו מקום ריאלי ברשימת עוצמה יהודית | "דרכי בליכוד הייתה ונותרה דרכי" (פוליטי מדיני)יאיר טוקר
הנשק הישראלי שעושה צחוק מהאמברגו הספרדי
בזמן שממשלת ספרד מובילה קו מדיני אנטי-ישראלי נוקשה ומטילה אמברגו נשק מוחלט, השכנה מרוקו מצטיידת בהיקפים עצומים ובשקט במערכות הגנה והתקפה מתקדמות מתוצרת כחול-לבן, מציבה איום אסטרטגי ישיר על מצר גיברלטר ומשאירה את מדריד המודאגת מאחור (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
רבי יחיאל מיכל נפטר בסעודה שלישית מרוב דבקות - וסירב להיכנס לגן עדן
היום כ"ה אלול - יום בריאת העולם, וגם היארצייט של רבי יחיאל מיכל מזלטשוב מסדר הניגונים של הבעש"ט הקדוש | מאמר מיוחד לזכרו (חסידים)ורד שאלתיאל
פרסום ראשון: בן גביר משריין לראשונה נציג חרדי ברשימת 'עוצמה יהודית'
צעד פוליטי משמעותי לקראת הבחירות: השר איתמר בן גביר משריין את העסקן החרדי יוסי גולדברגר במקום ה-9 ברשימת 'עוצמה יהודית', במטרה לתרגם את האהדה ברחוב החרדי לקולות בקלפי ולראשונה להציב נציג מטעמו לכנסת (חרדים)ישי כהן
מקצוענים עם כפכפים: החות'ים צדו בכירים סעודים בטיל בליסטי
בתיעוד שהפיצו החות'ים נראה טיל בליסטי פוגע באזור שבו התקיימה נקודת מפגש של גורמים בכירים בכוחות המזוהים עם סעודיה (חדשות בעולם)דני שפיץ
נפגעים בתקיפה ישראלית על רכב בנבטיה אלפוקא בדרום לבנון
כטב"ם ישראלי תקף רכב בכפר נבטיה אלפוקא בדרום לבנון וגרם לנפגעים. במקביל מטוסי קרב ישראליים תקפו מטרות נוספות באזור. מקורות לבנוניים מדווחים על התגברות ניכרת של התקיפות הישראליות במחוז נבטיה, בעוד חיזבאללה נמנע מתגובה.קובי אטינגר
גשר הדיקטטורים: רוסיה וצפון קוריאה פתחו מעבר חדש
הגשר הראשון מסוגו נפתח לתנועה: רוסיה וצפון קוריאה מעמיקות את הקשר ביניהן דווקא בתקופה רגישה במיוחד (חדשות בעולם)דני שפיץ