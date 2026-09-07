יותר מדויקות, יותר מהירות: שר ההגנה בתעמולת גיוס נשים

יוחננוף מסמנת יעד חדש - הציבור החרדי. עם כשרות מהודרת, מחירים אגרסיביים, בית כנסת בתוך הסניף ותוכניות התרחבות מפתיעות בירושלים, איתן יוחננוף חושף מה עומד מאחורי המהלך (צרכנות)

כיכר השבת