המהלך החדש של יוחננוף הולך לשנות את הקניות במגזר החרדי

שוטרי תחנת חיפה עצרו 11 תושבי שטחים ששהו בישראל ללא אישורים כחוק, לאחר שאותרו כשהם מסתתרים בתוך מכולה. המעצר בוצע במסגרת פעילות יזום וממוקדת של מחוז חוף נגד תופעת השוהים הבלתי חוקיים. כך זה נראה (משטרה)

קובי אטינגר