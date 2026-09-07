המהלך החדש של יוחננוף הולך לשנות את הקניות במגזר החרדי

מבזקים נוספים
נפגעים בתקיפה ישראלית על רכב בנבטיה אלפוקא בדרום לבנון
כטב"ם ישראלי תקף רכב בכפר נבטיה אלפוקא בדרום לבנון וגרם לנפגעים. במקביל מטוסי קרב ישראליים תקפו מטרות נוספות באזור. מקורות לבנוניים מדווחים על התגברות ניכרת של התקיפות הישראליות במחוז נבטיה, בעוד חיזבאללה נמנע מתגובה.קובי אטינגר
גשר הדיקטטורים: רוסיה וצפון קוריאה פתחו מעבר חדש
הגשר הראשון מסוגו נפתח לתנועה: רוסיה וצפון קוריאה מעמיקות את הקשר ביניהן דווקא בתקופה רגישה במיוחד (חדשות בעולם)דני שפיץ
וינטר מגיש ונועל את רשימתו; המגעים עם הפוליטיקאי החרדי נכשלו
המגעים בין מפלגת 'הציבור החרדי' ל'עמך ישראל' נכשלו • וינטר הציע את המקום התשיעי, לייטנר דרש את הרביעי | הרשימות נסגרות מחר (פוליטי מדיני)יוני גבאי
חריג: השער הולחם במהלך הלילה, עשרות תלמידים נשארו בחוץ
עשרות תלמידים והורים הגיעו הבוקר לבית הספר הממלכתי בשכונת קריית הרצוג בבני ברק, אך גילו כי שער הכניסה הולחם במהלך הלילה • הרקע, לפי החשד: מחאה של גורמים קיצוניים נגד הלימודים המשותפים לבנים ולבנות (חרדים)קובי ישראל
יותר מדויקות, יותר מהירות: שר ההגנה בתעמולת גיוס נשים
"נשים מגיבות טוב יותר בהפעלת רחפנים": שר ההגנה האוקראיני לשעבר מציג את היתרון שלדבריו עשוי לשנות את שדה הקרב (חדשות בעולם)דני שפיץ
צפו: השוטרים הגיעו לעיר הצפונית והחשודים התחבאו בתוך מכולה
שוטרי תחנת חיפה עצרו 11 תושבי שטחים ששהו בישראל ללא אישורים כחוק, לאחר שאותרו כשהם מסתתרים בתוך מכולה. המעצר בוצע במסגרת פעילות יזום וממוקדת של מחוז חוף נגד תופעת השוהים הבלתי חוקיים. כך זה נראה (משטרה)קובי אטינגר
"20% מהנשים במגזר החרדי סובלות מדיכאון אחרי לידה" | כל מה שצריך לדעת
22% מהאימהות החרדיות חוות דיכאון לאחר לידה • לריסה גינת, דוקטורנטית לקשר הורה - ילד ומדריכת הורים מסבירה: "ניתוק רגשי הוא מנגנון הגנה" | מה קורה מאחורי הדלת הסגורה? (בריאות)כיכר השבת
הסתיים בוחן הרמטכ"ל "עלות השחר 2.0" לבחינת מוכנות צה"ל לתרחיש רב-זירתי
בוחן רמטכ"ל במתכונת פתע לבדיקת הכוננות והמוכנות של המפקדה הכללית והמפקדות הראשיות בצה"ל, נערך אתמול, במטרה לבחון את יכולת ההתמודדות עם אירוע רב-זירתי מתפרץ, מורכב ורחב היקף | תיעוד (צבא)ב. ניסני