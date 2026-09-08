5 נפגעים קל בשריפה שפרצה בבניין מגורים בירושלים

ימים לאחר סערת הדחת חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב, ביטאון 'דגל התורה' מפרסם מאמר מערכת חריף תחת הכותרת "עצור במילין לא נוכל": "עוזרי ח"כים פצחו בהסתה תקשורתית ועבודת מטה יח"צ, וירקו לבאר שממנה הם שותים" • ההחלטה: מהקדנציה הבאה, מינוי כל עוזר פרלמנטרי יחייב אישור ועדת הרבנים של התנועה • בעיתון טוענים: "המאמר המלא היה לעיני מרנן גדולי ישראל שליט"א וביקשו לפרסמו" (חדשות, חרדים)

חזקי שטרן