נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הלילה (בין שני לשלישי) כי מחירי הנפט "יצנחו בחדות" לאחר שארה"ב תנצח במלחמה עם איראן.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, טען טראמפ כי מחיר הדלק יעמוד על "שלושה דולרים לגלון, ובסופו של דבר לפחות משני דולרים לגלון".

"הכול יקרה במהירות, ולאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני", הוסיף הנשיא האמריקאי בהודעתו. ההבטחה מגיעה על רקע המתיחות המתמשכת בין וושינגטון לטהראן, כאשר ממשל טראמפ ממשיך להפעיל לחץ כלכלי וצבאי על משטר האייתוללות.

במקביל להבטחת הנשיא, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב מסר כי במהלך היממה האחרונה הסיטו כוחותיו שני כלי שיט במסגרת המצור הימי נגד איראן. המצור, שחודש ב-14 ביולי לאחר קריסת ההבנות הזמניות, כולל מניעת כניסת ספינות לנמלים איראניים ויציאה מהם.

על פי דיווחים קודמים, פיקוד המרכז דיווח כי מאז חידוש המצור הופנו כ-70 ספינות מסחריות שניסו להפר אותו. המהלך האמריקאי נועד להדק את הלחץ הכלכלי על טהראן ולשבש את תנועת הסחר הימית של איראן במפרץ הפרסי ומפרץ עומאן.

בתוך כך, שר האנרגיה האמריקני כריס רייט התבטא לאחרונה כי ייתכן שארה"ב תמנע מאיראן לפתח נשק גרעיני גם ללא הסכם עם טהראן. "ייתכן שלא יהיה הסכם גרעין. ייתכן שמדובר פשוט בהשמדת היכולות שלהם לעשות זאת", מסר רייט בריאיון לרשת ABC.

איראן מצידה מתמודדת בימים אלו עם חנק כלכלי חסר תקדים. שילוב של סנקציות אמריקניות כבדות ומצור ימי המוטל על נמליה מאיים לשתק לחלוטין את התעשייה המקומית. שורה של בכירים בהנהגה האיראנית, ובהם נשיא המדינה מסעוד פזשכיאן, הזהירו לאחרונה בפומבי מפני השלכות המשבר.

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הודה כי "הקרב המרכזי של איראן כעת הוא סביב הייצור ופרנסתם של האזרחים". במקביל, שלושה בכירים איראנים חשפו כי טהראן מתקשה יותר ויותר לחמוק מהסנקציות ולייצא נפט לנוכח הקמפיין האמריקני.

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מוחסן רזאי, הודיע כי איראן תכריז בימים הקרובים על אזור מוגבל חדש לשיט במפרץ הפרסי. "האזור יתחיל מקו המצור הימי של ארה"ב ויכלול אזורים במפרץ הפרסי. כל ספינה שתיכנס לאזור החדש הזה תוכנס לרשימת הסנקציות", מסר רזאי.

רזאי הוסיף כי "מפות המסדרון הבינלאומי החדש השוכן במים הטריטוריאליים של איראן ועומאן, ובניהולה של איראן, הוסכמו ויכולות להיחתם בימים הקרובים". הוא התנה את הסדרת השיט באזור והדגיש כי "אנו נתחייב לפתיחת מצר הורמוז רק כאשר האמריקנים יפסיקו את החבלה, האיומים וההתקפות על איראן".

יו"ר הפרלמנט האיראני שיגר איום לעבר וושינגטון כשאמר כי "מהיום והלאה, כל התקפה נגד האינטרסים והביטחון של איראן תזכה לתגובה מהירה יותר, כבדה יותר וכואבת יותר". המתיחות בין שתי המדינות ממשיכה להסלים, כאשר כל צד מנסה להפעיל לחץ מקסימלי על משנהו.