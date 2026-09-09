רישום המפלגה החדשה ביממה האחרונה עורר הדים וגרר האשמות על פילוג, אך מאחורי הקלעים, הברית האיתנה בין חסידות בעלזא לסיעת שלומי אמונים מציגה נרטיב שונה לחלוטין על האופן שבו פורקה השותפות ההיסטורית | המסר שלהם חד וברור: "המהלך הנוכחי אינו פילוג, אלא צעד דרמטי ומתבקש שנועד להפקיע את המפלגה ממי שניכס אותה לעצמו" | הסיפור המלא (חסידים)

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